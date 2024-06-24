محطمة تويوتا لاندكروزر برادو..الكشف عن سيارة نيسان باترول 2025 بمحرك اقتصادي ولأول مرة.. سعرها في السعودية..

الرياض - محمد الاطلسي - مع اقتراب موعد تدشين سيارة نيسان باترول 2025 الجيل الجديد كلياً ظهرت صدور بطاقة كفاءة استهلاك الوقود للـ SUV العضلية المحبوبة

نيسان باترول 2025 ستتوفر بمحركين رئيسيين

وهذه البطاقة وضحت أن السيارة سوف تتوفر بمحرك 3.5 لتر باقتصاد وقود 10.1 كيلومتر لكل لتر، كما ستتوفر بمحرك 3.8 لتر باقتصاد وقود 9.5 كيلومتر لكل لتر، مع دفع رباعي وناقل حركة أوتوماتيكي.

وأشارت تقارير متعددة إلى أن سيارة نيسان باترول 2025 سوف تتخلى عن محرك 8 سلندر الحالي لصالح محرك 6 سلندر توين تيربو 3.5 لتر مشترك مع انفينيتي QX80.

ويولد المحرك 450 حصان في موديل انفينيتي مع عزم دوران 699 نيوتن متر، وعلى الأرجح هذه الأرقام ستكون مختلفة بعض الشيء في موديل نيسان باترول الجديد.

بالنسبة للمتخوفين من الانتقال لمحرك أصغر، فقد صرح إيفان إسبينوزا، رئيس استراتيجية وتخطيط المنتجات في نيسان لوسائل الإعلام مؤخراً: “أعتقد أن العملاء في اللحظة التي يقودون فيها محرك V6 توين تربو الجديد في باترول سوف يكتشفون عالماً جديداً، وبفضل القدرة والتسارع والأداء واستجابة المحرك سيبتسم العميل، أنا متأكد من ذلك، وسوف يتفوق على محرك V8 في كل المقاييس”.