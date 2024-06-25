تسريب فيديو رقص لسيدة منتقبة داخل الحرم المكي بطريقة أشعلت غضب الجميع ..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - رقص في الحرم، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لسيدة ترتدي النقاب وترقص في الحرم المكي، وتشير بيديها إلى الكعبة أثناء رقصها، الأمر الذي أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. سيدة ترقص داخل الحرم تثير الغضب

ويظهر مقطع الفيديو سيدة ترتدي النقاب داخل الحرم المكي، وأخذت بالرقص داخل الحرم وبين المعتمرين، الأمر الذي تسبب في استنكار المعتمرين، وبدا ذلك من خلال نظرات الاستهجان التي بدت عليهم.

وأثار مقطع رقص السيدة داخل الحرم المكي جدلًا واسعًا وغضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد انتشار مقطع الفيديو بشكل سريع عبر مواقع التواصل، بعنوان " امرأة تصور مقطع بحركات غير لائقة داخل الحرم المكي!!."

وعلق أحد النشطاء على رقص السيدة داخل الحرم المكي فقال: "مسكينة من الفرحة، بعضهم يظل طوال عمره يجمع لأجل هذه اللحظة، والرقص عندهم للتعبير عن الفرح، ولا يرون فيه خطأ"

منع إدخال التليفونات مع أي حاج أو معتمر

أما البلوجر الأردني بدر الحويان فقال: "أهل السعودية وشعبها والأمن الموجود بالحرام ما الذي يحدث عند الكعبة المشرفة.. أين الإجراءات الحازمة مع كل مخالف.. اتمنى أن يتم منع إدخال التليفونات إطلاقًا مع أي حاج أو معتمر".

عبرت عن فرحتها في الحرم بالرقص

وعلقت البلوجر مروة البوسيدي قائلة: "ليس هناك شيء اسمه من الفرحة أو هي جاءت من بلاد ثقافتها مختلفة، هي نفسها ممكن تكون ثقافتهم إنهم مسلمين بس عادي يلبسوا قصير ومافي حجاب... وأشياء كثيرة مباحة عندهم، لكن عندما جاءت ارتدت اللبس المفروض، يعني أكيد يخبروهم بتعليمات المكان واحترامه والنظام وكل شيء.. بالعقل يعني".

امرأة من أصول غربية ترقص في الحرم

ورد أحد النشطاء قائلًا: "ممكن من الفرحة لو تصلي ركعتين شكر بدلا ما ترقص في بيت الله ربي يهديها ويهدينا". وقال الناشط سام لطوفيس: "هذه امرأة يمكن أن تكون من أصول غربية و99% الولايات المتحدة. مسلمة جديدة وليس لديها معلومات كافية عن ديننا الإسلامي الحنيف.