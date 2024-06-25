الريال اليمني يفاجئ سوق التعاملات بسعر صادم غير متوقع ..السعر الآن

الرياض - محمد الاطلسي - هوى الريال اليمني، الثلاثاء ، إلى أدنى مستوى في تاريخه، في المحافظات الواقعة تحت سلطة مجلس القيادة الرئاسي المعترف به دوليا.

وذكرت مصادر في سوق الصرافة بمدينة تعز جنوب غربي البلاد، أن" الريال اليمني تراجع في تعاملات اليوم إلى أدنى مستوى، بعد أن وصل سعر الدولار إلى 1820 ريالا في جميع مناطق نفوذ مجلس القيادة الرئاسي".

وأضافت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، أن الريال السعودي المتداول بكثرة في اليمن وصل سعره إلى 477 ريالا يمنيا للمرة الأولى في تاريخ اليمن.

وعزت المصادر هذا التراجع إلى استمرار وجود أزمة حادة في وفرة النقد الأجنبي، مع عدم وجود حلول من قبل الحكومة المعترف بها دوليا.

يأتي ذلك مع استمرار استقرار نسبي لسعر العملة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث سعر الدولار يساوي 530 ريالا، وسعر الريال السعودي 140 ريالا يمنيا.

وفرضت الجماعة المتحالفة مع إيران هذا السعر بالقوة، بعيدا عن مؤشرات العرض والطلب المعمول فيه بالمناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة.

وأدى تراجع العملة في مناطق نفوذ الحكومة اليمنية إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار مختلف السلع، ما يؤدي إلى تأثيرات معيشية سلبية على ملايين السكان.

ويستمر الريال اليمني في التراجع نتيجة وجود شح في النقد الأجنبي، جراء تواصل توقف تصدير النفط في مناطق الحكومة، إثر هجمات حوثية نفذت ضد موانئ نفطية في أكتوبر /تشرين الأول 2022.

وسبق أن شكت الحكومة من أزمة مالية غير مسبوقة، ودعت مرارا المجتمع الدولي إلى إسنادها في مواجهة التداعيات الاقتصادية الصعبة.

ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، جراء الحرب المستمرة منذ نحو عشر سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية من جهة، ومسلحي جماعة أنصار الله الحوثية المدعومة من إيران، من جانب آخر.