لن تصدق مافعلة هذا الشاب بفتاة رفضت الزواج به في هذه الدولة العربية..ما فعله بها صدم العالم

الرياض - محمد الاطلسي - قضت محكمة جنائية في جمهورية مصر العربية بالسجن المؤبد على شاب اعتدى بالساطور على فتاة رفضت الزواج منه.

وفي التفاصيل فقد أسدلت محكمة جنايات مطروح الستار على القضية التى هزت الرأى العام المصري بالسجن المؤبد على شاب اعتدى على فتاة بالساطور، لشروعه في قتلها مع سبق الإصرار والترصد.

وبدأت تفاصيل الجريمة بحسب موقع صدى البلد المصري في مدينة الحمام التابعة لمحافظة مطروح، عندما اعترض الشاب طريق الفتاة التي تبلغ من العمر 16 عاماً وهي طالبة بالصف الأول الثانوي، في محاولة منه لخطفها لرفضها الزواج منه والإرتباط به، وعندما فشل في خطفها اخرج سلاح أبيض ساطور، وتعدى عليها وضربها، لتسقط في الشارع غارقة في دمائها.

وأحدثت إصابتها بجرح قطعي في الجبهة وكسر مضاعف مفتوح باليد اليسرى وجرحين قطعيين بفروة الرأس.