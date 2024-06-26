البنك المركزي اليمني يفجر مفاجأة بقرار تاريخي عاجل بشأن هذا الآمر الهام !

الرياض - محمد الاطلسي - وجه البنك المركزي بعدن خطاب جاء فيه:

الى كافة الوزارات المعنية والجهات التجارية والصناعية فى عدن

نظرًا للظروف الراهنة وبهدف تعزيز الاقتصاد المحلي وضمان استقرار العملة، يصدر البنك المركزي في عدن البيان التالي والذي يتضمن توجيهات تتعلق بعمليات الاستيراد:

1. حظر الاستيراد: يُمنع بشكل تام استيراد كافة البضائع بمختلف أنواعها وأصنافها، بما في ذلك الخضروات والفواكه، من مناطق سيطرة الحوثي، باستخدام الريال السعودي أو الدولار الأمريكي أو الريال اليمني القديم.

2. التعامل بالعملة الجديدة: يجب مصارفة جميع البضائع المستوردة من مناطق الحوثيين بالريال اليمني الجديد ووفقًا للأسعار المعتمدة في مناطق سيطرة الحوثي، لضمان الشفافية وتوحيد سعر الصرف.

3. إجراءات للتجار: على التجار المستوردين من الخارج أن يوجهوا نشاطهم التجاري إلى مدينة عدن لتنفيذ كافة العمليات التجارية والاستيرادية.

4. الترحيل الفوري: في حالة مخالفة هذه التوجيهات، ستُقطع عملية الاستيراد وستُرد كافة البضائع المستوردة من مناطق الحوثي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم التكرار.

نشدد على أهمية التقيد بالتوجيهات الواردة في هذا التعميم ونؤكد على التزامنا بدعم وتقوية الاقتصاد الوطني. نتطلع إلى التعاون الكامل من جميع الأطراف لتنفيذ هذه الإجراءات بشكل فعّال.

البنك المركزي – عدن