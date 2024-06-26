ماهو مصير المرحلة المكثفة من الحرب في غزة؟..نتنياهو يكشف مفاجأة !

الرياض - محمد الاطلسي - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن "المرحلة المكثفة من الحرب مع حماس في غزة على وشك الانتهاء"، وإن تركيز الجيش يمكن أن يتحول بعد ذلك إلى الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان.

الحرب ستنتهي وأضاف نتنياهو للقناة 14 في أول مقابلة فردية له مع وسائل الإعلام الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر: "هذا لا يعني أن الحرب ستنتهي، لكن الحرب في مرحلتها الحالية ستنتهي في رفح هذا صحيح.. سنواصل جز العشب لاحقا".

اتفاق جزئي وأوضح أنه مستعد لعقد "اتفاق جزئي" مع حماس لإعادة بعض الرهائن، بينما كرّر موقفه بأن الحرب ستستمر بعد وقف إطلاق النار "لتحقيق هدف القضاء" على حماس.

المرحلة المكثفة وزاد: "لست مستعدًا للتخلي عن ذلك"، لافتا إلى أنه "بعد انتهاء المرحلة المكثفة، سيكون لدينا إمكانية نقل بعض القوة شمالا، وسنفعل ذلك".

أغراض الحماية وتابع: "أولاً وقبل كل شيء، لأغراض الحماية، وثانيًا، لإعادة سكاننا إلى منازلهم أيضًا، إذا تمكنا من القيام بذلك سياسيًا، فسيكون ذلك أمرًا رائعًا، إذا لم يكن الأمر كذلك فسنفعل ذلك بطريقة أخرى، لكننا سنعيد الجميع إلى ديارهم، جميع سكان الشمال والجنوب".