الحقيقة كامله حول إعفاء المرافقين في السعودية من الرسوم…الجوازات تحدد الفئات المعفاة

الرياض - محمد الاطلسي - شهدت الفترة الأخيرة أنباء متداولة حول إلغاء رسوم المرافقين لبعض الفئات بداية شهر يوليو القادم، وقامت المديرية العامة للجوازات بالكشف عن حقيقة الأنباء المتداولة.

وأكدت المديرية بأنها معلومات غير صحيحة ولا توجد أي بيانات رسمية تتعلق بإسقاط رسوم المرافقين أو تخفيضها لتكون 100 ريال فقط بدلًا عن 400 ريال، وكل ما يتم تداوله معلومات غير صحيحة صادرة من جهات مجهولة وغير رسمية، ولم تصدر المملكة أي قرارات خاصة بهذا الشأن.

الفئات المعفاة من رسوم المرافقين

حددت المديرية مجموعة من الفئات المعفاة من رسوم المرافقين وفقًا للإعلان الرسمي الصادر منها، وهي كالتالي:

أبناء الأم السعودية في حالة زواجها من أجنبي.

القادمين إلى المملكة بمنح دراسية.

زوجة المقيم الأولى.

زوجة المواطن السعودي الأجنبية من ذوي الاحتياجات الخاصة.

الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية.

المقيمة التي تقل عمر أطفالها عن 18 عام.

المقيمين في المملكة المتقاعدين من المؤسسات الحكومية.