قرار مفاجئ .. السعودية تصدم المقيمين بتعديل رسوم تجديد الإقامة ابتدءاً من هذا الموعد

الرياض - محمد الاطلسي - ما هي رسوم تجديد الإقامة للمقيمين في المملكة؟ رسوم التجديد الخاصة بالإقامات عبارة عن مبالغ مالية تقوم حكومة الدولة السعودية بفرضها على أي أجنبي مقيم على هذه الأراضي، يعد معرفة هذه الرسوم من الأمور التي يهتم بها تلك الفئات مع الرغبة الدائمة في معرفة كافة المستجدات بشأنها.

رسوم تجديد الإقامة للمقيمين في المملكة

تتفاوت رسوم تجديد الإقامة للمقيمين في المملكة بتفاوت مدة الإقامة التي يرغب الشخص بتجديدها وتأتي وفقا لهذا النحو:

رسوم التجديد لمدة عام

بإمكان الأشخاص تجديد إقامتهم لمدة سنة واحدة عند البت بسداد الرسوم المطلوبة والتي تأتي وفقاً لهذا النحو:

الرسوم الخاصة بتجديد إقامة سائق لمدة سنة تقدر بنحو ٦٠٠ ر.س.

الرسوم الخاصة بتجديد إقامة عامل في شركة لمدة سنة تقدر بنحو ٦٠٠ ر.س.

الرسوم الخاصة بتجديد إقامة سائق لمدة سنة تقدر بنحو ٦٥٠ ر.س.

الرسوم الخاصة بتجديد إقامة عمالة منزلية لمدة سنة تقدر بنحو ٦٠٠ ر.س.

رسوم التجديد لإقامة زوجة الشخص المقيم بالمملكة لعام كامل تعادل نحو خمسمائة ريالا.

تقدر القيمة الخاصة بتجديد إقامة المرافقين دون العشرين عام نحو ٥٠٠ ر.س.

بإمكان الأشخاص المقيمين بالمملكة تجديد إقامتهم لعامين من خلال سداد مبلغ الرسوم المطلوب وهو كالآتي:

الرسوم الخاصة بتجديد الإقامة للعمالة المنزلية لعامين تقدر بنحو ١٢٠٠ ر.س.

الرسوم الخاصة بتجديد الإقامة لزوجة المقيم نحو ألف ريال.

تقدر الرسوم الخاصة بتجديد الإقامة للعاملين بالشركات لعامين ما يعادل نحو ١٣٠٠ ر.س.

يقدر مبلغ رسوم تجديد إقامة تابع لعامين ما يعادل نحو ألف ريالا.