لأول مرة : مفاجأة مالية ضخمة لجميع المغتربين اليمنيين

الرياض - محمد الاطلسي - في بشرى سارة لجميع المغتربين اليمنيين في الخارج، أطلق بنك القطيبي الاسلامي للتمويل الاصغر اليوم الاثنين، خدمة (RIA) احدى خدمات الحوالات المالية للأفراد التي يقدمها بنك القطيبي الاسلامي.

و يعتبر بنك القطيبي الاسلامي وكيل رئيسي معتمد في الجمهورية اليمنية لشركة (RIA) التي تعتبر واحدة من أكبر شبكة تحويل أموال حول العالم.

و خدمة ريا RIA هي خدمة تحويل أموال تمتاز بالسرعة والأمان تمكن جميع المغتربين بدول المهجر من إرسال الأموال من خلال شبكتها الدولية إلى أقاربهم في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية من خلال نقاط الخدمة المتمثلة بـ فروع بنك القطيبي الاسلامي أو وكلاء شبكة لحظات التابعه للبنك في مختلف المحافظات.

المصدر : م. نضال فارع