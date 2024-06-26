السعودية : هكذا ستباع اسطوانات الغاز المنزلي بعد صدور الترخيص ولأول مرة في تاريخ المملكة!

الرياض - محمد الاطلسي - أصدرت وزارة الطاقة اليوم أول رخصة في المملكة العربية السعودية لنشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل (الغاز المنزلي) عن طريق مكائن البيع الذاتية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الوزارة لتعزيز كفاءة الطاقة وتوفير المزيد من الخيارات للمستهلكين.

وبحسب الرخصة، سيتاح للمستهلكين شراء أسطوانات الغاز المنزلي واستبدالها بالاسطوانات الفارغة عن طريق مكائن البيع الذاتية المخصصة لذلك والتي سيتم نشرها في عدة اماكن منها محطات الوقود.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي وزارة الطاقة لتعزيز كفاءة الطاقة وتوفير المزيد من الخيارات للمستهلكين، حيث ستسمح مكائن البيع الذاتية للمستهلكين بشراء أسطوانات غاز البترول السائل في أي وقت ومن أي مكان.

وستساهم مكائن البيع الذاتية في الحد من الازدحام المروري أمام محلات الغاز، كما ستساعد في تقليل المخاطر.

وستتوفَّر مكائن البيع الذاتية لأسطوانات غاز البترول السائل، في محطات الوقود وأسواق التجزئة الكبيرة، بحيث تقدّم للمستهلكين على مدار اليوم، جميع الخدمات المتعلقة بغاز البترول السائل من شراء أسطوانات غاز جديدة، واستبدالها بالأسطوانات الفارغة، وشراء ملحقات الأسطوانات كالمُنظِّمات وغيرها. وقد صُمِّمت هذه المكائن لتكون مهيئة لربطها مع تطبيقات الهواتف الذكية؛ لخدمة المستهلكين على نحوٍ أفضل وأيسر.

تم تصميم هذه المكائن لتكون مهيئة لربطها مع تطبيقات الهواتف الذكية لخدمة المستهلكين على نحوٍ أفضل وأيسر.