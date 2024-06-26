تطورات عاجلة ..عودة مفاوضات السلام بعد تفعيل الوساطة العمانية ووفد سعودي يصل صنعاء

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر مطلعة، يوم الثلاثاء، 25 حزيران، 2024، عن مساعٍ سعودية لاستئناف المفاوضات مع اليمن.

وفي التفاصيل، أفاد الصحفي المقرب من المخابرات الأردنية وحيد الطوالبة بأن الرياض تستعد لتفعيل الوساطة العمانية من جديد، متوقعا وصول وفد سعودي إلى صنعاء في القريب العاجل

كما توقع الطوالبة ان تتضمن التحركات الجديدة توقيع اتفاق بين صنعاء والرياض ينهي سنوات من الحرب بين الطرفين.

وفي الصدد، قال محمد الحوثي في تغريدة على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق هذا الأسبوع بان المفاوضات مع السعودية لن تبقى كالمفاوضات الفلسطينية مع الاحتلال إلى ما لا نهاية في إشارة إلى أن صنعاء قد تتخذ خطوات تصعيدية في حال استمرت حالة الجمود في مفاوضات السلام اليمنية – السعودية .حسب تعبيره