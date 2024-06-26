الجوازات السعودية تزف خبر سار لليمنيين المقيمين في المملكة

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت المملكة العربية السعودية من خلال

المديرية العامة للجوازات

عن حزمة كبيرة من التسهيلات والإعفاءات من الرسوم لحاملي الجنسية اليمنية، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتقديم الدعم للأشقاء اليمنيين.

تسهيلات شاملة:

* إعفاءات من الرسوم: تشمل الرسوم المتعلقة بالسفر والإقامة والعمل. * إلغاء نظام الكفيل: يتيح للعمالة اليمنية العمل بحرية دون الحاجة لكفيل. * تسهيل إجراءات السفر: إلغاء لواصق التأشيرات والاكتفاء بالتحقق من صلاحية التأشيرة عبر رمز الاستجابة السريعة (QR).

أهداف المبادرة:

* تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية واليمن. * دعم الأشقاء اليمنيين وتسهيل حياتهم في المملكة. * تحسين ظروف العمل للعمالة اليمنية. * تعزيز فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

خطوات الاستفادة:

للحصول على المعلومات والتوجيهات. * إعداد وتقديم جميع الوثائق الضرورية. * الالتزام بالشروط والأنظمة في المملكة العربية السعودية.

ومن المتوقع أن يكون لهذه التسهيلات تأثير إيجابي كبير على حياة اليمنيين في السعودية، وتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي لهم.