ستندم!..سارع بحذف هذه التطبيفات فورا من جهازك تسرق كل بياناتك وأسرارك دون علمك

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت تقارير عن وجود 5 تطبيقات على متجر (جوجل بلاي) يمكن أن تسرق تفاصيل الحسابات البنكية لمستخدمي هواتف أندرويد.

1 - Codice Fiscale مع أكثر من 10 آلاف عملية تثبيت، ويزعم أنه يساعد المستخدمين على حساب ضرائبهم وعندما يتم فتحه على جهاز، يقوم بالتحقق من الدولة التي تم فيها تسجيل بطاقة السيم الخاصة بالهاتف، وفي حال تم فتحه في إيطاليا، سيقوم بتحميل برنامج خبيث يسرق معلومات الحساب البنكي للمستخدم. 2- File Manager Small، Lite يستهدف التطبيقات المصرفية المستخدمة في بلدان أخرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنمسا وأستراليا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وبولندا. 3 – Recover Audio, Images & Videos مع 100 ألف عملية تنزيل. 4- Authentication مع 10 آلاف عملية تنزيل. 5- Finances Tracker مع 1000 عملية تنزيل. واقترح متخصصون من قسم التعليقات بحثا عن العلامات التي تشير إلى أن التطبيق يمكن أن يكون خطيراً على هاتفك.