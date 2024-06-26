إحذرها..علامات واضحة اذا ظهرت في زوايا منزلك تدل على وجود سحر .. وهذه طريقة اكتشافه و التخلص منه فورا

الرياض - محمد الاطلسي - إنّ مفهوم السحر يختلف من شخص لآخر، فعند بعض البشر السحر هو الشعوذة ومحاولة خرق قوانين الطبيعة. وعند البعض الآخر يعرف السحر بأنه خدع وحيل يمارسها الساحر سواء من باب التخويف أو من باب المزاح والتهريج أو الانتقام.

ولكن لابد من التمييز بين الشعوذة وخفة اليد، فالشعوذة هي عمل يقوم به شخص ما سواء كان رجل أو امرأة بالتقرب من الشيطان أو الجن.

ويقوم بذلك بالطبع عن طريق بعض الكلمات والجمل غير المفهومة محاولاً عن طريقها التأثير بعقل وقلب شخص ما بطريقة غير مباشرة. أي التأثير نفسياً للوصل لهدف معين ولا يمكننا طبعاً الإنكار بأنها لا تؤثر بطبيعة البشر، بلّ تؤثر وإن كان نفسياً فإنها تضعف قوة المسحور ويغلب عليه التشاؤوم والخوف والاكتئاب الخطير.

لذلك يعتبر السحر من المحرمات وقد نهى الإسلام عن ممارسة السحر واعتبر كل من يتعامل به أو يعمله لا يمت للإسلام بصلة. وتتجلى علامات السحر في المنزل في حدوث عدة علامات يجهلها السواد الأعظم من الأشخاص.

علامات السحر في المنزل:

تغير مفاجئ في جو المنزل بشكل عام والمقصود في الجو أي الجو النفسي يعني تغير من الحب إلى الكره المفاجئ والحقد. تغير مفاجئ من الصحة الكاملة إلى المرض المستمر. الاندفاع في القول أو الفعل دون وجود إرادة أو الندم على فعلها سواء كان من قبل أحد سكان المنزل أو من الجميع.

الشعور بآلام أسفل الظهر أو الإصابة بمشاكل مجهولة السبب في الرحم بالنسبة للنساء طبعاً. يمكن ملاحظة ازدياد بريق في عين الشخص المسحور وعدم القدرة على التركيز في النظر إليه ،حيث يقوم معظم الوقت بالنظر إلى الأسفل بشكل لا إرادي ،كما يمكن ملاحظة ضعف الشخصية والإصابة بالشك. خروج رائحة كريهة من الفمّ على الرغم من خلوه من الأمراض والمشاكل الصحية سواء في جهازه الهضمي أو في فمه وذلك بالطبع عندما يكون السحر طعام أو شراب.

الاكتئاب المفاجئ والشعور باقتراب الموت والرغبة بالانتحار. سماع أصوات قادمة من بعيد أو سماع أصوات غريبة سواء كان لوحده أو بين الناس وأحياناً الحلم بحيوانات غريبة وبشكل خاص القطط والزواحف. توقع أو الشعور بحدوث بعض الأمور وحدوثها.

سرعة الغضب والعصبية المخالف بالتأكيد لطبع المسحور أي إذا كان الشخص بالأحوال العادية هادئ وتحول بشكل مفاجئ إلى شخص عصبي وسريع الانفعال. الإصابة بالأرق الدائم وثقل الرأس. الخوف الدائم ومن أتفه الأمور وعدم الرغبة في المصاحبة والاختلاط بالآخرين.

الميل إلى ارتكاب الآثام والمعاصي.

الشعور بألم في المعدة وألم غريب في البطن وخاصة عند قراءة القرآن الكريم. زيادة حرارة الجسم والإصابة بالإمساك و ضعف الرؤية والتشويش. ظهور بقع زرقاء على الجسم مع خلوه من الأمراض. قلة الرزق والبركة في المنزل. صداع متنقل، وصفرة في الوجه، وكثرة التعرق والتبول، وضعف الشهية. تنمل أو حرارة أو برودة في الأطراف وخفقان في القلب، وحزن وضيق في الصدر.

ألم متنقل أسفل الظهر والكتفين، وأرق في الليل. طريقة علاج السحر في المنزل: البحث جيداً عن السحر الموضوع في المنزل ومعرفة نوعه لكي نتمكن من إيجاد طريقة لعلاجه وإتلافه بأسرع وقت ممكن.

قراءة القرآن الكريم يومياً وخاصة سورة البقرة. قراءة الرقية الشرعية في المنزل بصوت مرتفع طبعاً مع وجود كامل سكان المنزل.