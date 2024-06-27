الداخلية السعودية تمنع اليمنيين على اراضيها من العودة لبلادهم بهذا الشي ولأول مرة ؟!

الرياض - محمد الاطلسي - عن رفع الحظر المفروض على دخول سيارات الدفع الرباعي لليمنيين العائدين إلى بلادهم.

تاريخ السريان: 2024 * أنواع السيارات المسموح بها: جميع أنواع سيارات الدفع الرباعي. * شروط الدخول: * أن تكون السيارة مسجلة باسم مالكها اليمني. * ألا تستخدم السيارة لأغراض تجارية.

ويأتي هذا القرار بعد سنوات من منع دخول سيارات الدفع الرباعي لليمنيين لأسباب أمنية متعلقة بالحرب الدائرة في اليمن. ومع تحسن الأوضاع الأمنية، رأت السلطات السعودية أنه من الممكن رفع هذا الحظر لتسهيل عودة اليمنيين إلى وطنهم.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن هذا القرار يأتي في إطار حرص المملكة على تسهيل الإجراءات على الأشقاء اليمنيين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.