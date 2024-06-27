اليمنيين يشتاطون غضباً بعد تصريحات الفنانة سهى المصري ..ما القصة؟

الرياض - محمد الاطلسي - اثارت الفنانة سهى المصري جدلا يمنيا واسع النطاق عقب تصريحات غير مفهومة وصفت من قبل قطاع واسع من المتابعين بانها غبية وغير منطقية .

وعارضت المصري التي تظهر بجميع صورها بدون حجاب وبكامل اناقتها ظهور مودل يمنية في حضرموت دون حجاب .

وقالت المصري ان ماقامت به خلود باشراحيل يعد منافيا للقيم والاخلاق في حين واصلت المصري نشر صورها بنفس الطريقة التي نشرت بها باشراحيل صورها.

وعكست حالة الانتقاد التي قدمتها سهى المصري حالة السطحية وعدم الالمام المعرفي الذي تعاني منه المصري.

واثارت تصريحاتها التي اوردت فيها عبارة غريبة وهي محاولة فقش البيض تعليقا على ماحدث وهو وصف تحول الى محط سخرية واسعة النطاق في عموم اليمن .