الداخلية السعودية تعلن عن تسهيلات جديدة جعلت المغتربين يطيرون من الفرحة!

الرياض - محمد الاطلسي - أطلقت منصة أبشر السعودية سبع خدمات إلكترونية جديدة في خطوة مهمة نحو تعزيز التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين جاء هذا الإطلاق برعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبحضور مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي في مدينة الرياض.

تم تدشين هذه الخدمات الإلكترونية بحضور مدير مركز المعلومات الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، وعدد من قيادات وزارة الداخلية مما يعكس التزام الوزارة بتطوير الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات على المستفيدين.

أبشر تقدم 7 خدمات جديدة برعاية وزارة الداخلية

أطلقت منصة أبشر السعودية سبع خدمات إلكترونية جديدة برعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبحضور مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي في مدينة الرياض. تم تدشين هذه الخدمات الإلكترونية للأمن العام بحضور مدير مركز المعلومات الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، وعدد من قيادات وزارة الداخلية.

الخدمات الجديدة المدشنة عبر منصة أبشر

من بين العديد من الخدمات المتوفرة على منصة أبشر، نذكر الخدمات المدشنة حديثًا وهي:

الاعتراض على الحوادث المرورية عبر (أبشر أفراد)

التنازل عن الحوادث المرورية عبر (أبشر أفراد)

نقل ملكية السلاح عبر (أبشر أفراد)

التحقق من صلاحية شهادة خلو السوابق الإلكترونية عبر (أبشر حكومة)

إصدار رخصة قيادة عبر (أبشر أفراد)

خدمات الدراجات الآلية عبر (أبشر أعمال – تم)

تصاريح أعمال الطرق عبر (أبشر أعمال – بوابة أمن)

أهداف تدشين هذه الخدمات

يأتي تدشين هذه الخدمات كجزء من جهود وزارة الداخلية في تمكين التحول الرقمي، واستمرارا لجهود الأمن العام في أتمتة الخدمات. هذه المبادرة هي نتيجة الشراكة الاستراتيجية مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» ومركز المعلومات الوطني، وتهدف إلى توفير خدمات إلكترونية وحلول رقمية للمواطنين والمقيمين والزوار، مما يسهم في توفير الوقت والجهد وتمكين المستفيدين من إتمام الإجراءات بسهولة ويسر.