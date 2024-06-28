اتفرج: "أماني العجلان" تفتح النار على "بلقيس"..وتعلق: غير مرغوب فيكي بالسعودية

الرياض - محمد الاطلسي - فتحت الباحثة والناشطة الاجتماعية أماني العجلان، النار على المطربة اليمنية "بلقيس"، متهمة الأخيرة بأنها تدير شركات تسويق عبر حسابات وهمية لشتم من يقول رأيه فيها.

بلقيس انهبلت

وقالت العجلان في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على منصة إكس: بلقيس انهبلت جايبة شركات تهاجم وتشتم الناس اللي قالوا رأيهم فيها.

وأضافت مخاطبة بلقيس: نحن لم نشتمك بل قلنا الواقع، وأنتي غير مرغوب فيكي بالسعودية، والجمهور السعودي ما يبيكي، وهذا هو الواقع.

خطيبة لاعب كرة قدم

وأضافت العجلان: أنتي لم تشتهري عندنا في المجتمع السعودي كمطربة بل كخطيبة لاعب كرة قدم ،لأنك لو مطربة كان أول من شهرك المجتمع اليمني وهذا دليل إنك ليست مطربة.

وتابعت: عرفناك خطيبة لاعب بعدين طلعتي على سناب وصرتي تضحكين وتسولفين وتكركرين والناس تتابع واعتبروكي فاشينيستا وليس مطربة.

اللي ما يشوف من الغربال أعمى

وأردفت: في موسم الرياض جابوكي موسمين وحطوكي مع أهم الشخصيات وأهم الفنانين نغني مع محمد عبده بتاريخك كله، مشيرة إلى أن الناس في الحفل وقتها رحبوا بعايض وانتقدوها.

وواصلت: اللي ما يشوف من الغربال أعمى، وهيئة الترفيه عندهم معايير عالية، وجاملوكي لكن لم تنجحي.

وأكملت: أنتي كررتي نفس خطأ روان بن حسين، وهيا الشعيبي، ومحمد سلام، والجمهور السعودي أقصاهم، وأصحى من الوهم اللي تعيشين فيه والمجتمع السعودي ما يبيكي.