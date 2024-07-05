وحش السيارات تصل الى السعودية..سعر وميزات سيارة تويوتا برادو 2024 في شركة عبداللطيف جميل

الرياض - محمد الاطلسي - سيارة تويوتا برادو 2024 الاس يو توفرت الآن في الاسواق الجديدة، حيث ان الإصدار العائلي الجديد، بتصميم جديد مع محركات متنوعة بين فئات البنزين والديزل ذو أداء عالي واستهلاك للوقود ممتاز، وفي المقال التالي نستعرض لكم قائمة المواصفات والتجهيزات الخاصة بالسيارة الجديدة:

خارجية تويوتا برادو 2024

بالحديث عن التصميم الخارجي لسيارة تويوتا برادو 2024 والتي تتوفر لدى وكيلها في 7 فئات مختلفة، نجد أنها تتمتع بشخصية جريئة وهيبة تجعلها مُتفردة بين منافسيها؛ حيث جاء الجيل الجديد من برادو 2024 مع هيكل صندوقي على عكس الجيل القديم، وهو ما عزز شخصيتها الجريئة، وجعلها أكثر مًلائمة للقيادة في الطرق الوعرة.

كما تويوتا برادو 2024 على مزيج بين الطابع الكلاسيكي واللمسات الراقية، فجاءت مع مقدمة شرسة وشبك أمامي مستطيلي بالأسود أو الفضي حسب الفئة، والذي حمل شارة toyota بحروف كبيرة، بالإضافة إلى مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED دائرية أو مستطيلة حادة حسب الفئة أيضًا، مع مصابيح ضباب LED ومصابيح LED نهارية مدمجة (DRL).

بالإضافة إلى فتحات تهوية وصدام أمامي، ومرايا جانبية تدعم الطي كهربائياً وتأتي باللون الأسود أو لون الهيكل حسب الفئة، مع أقواس عجلات جانبية لتعزيز المظهر الجريء، ومقابض الأبواب بلون الهيكل نفسه/ أو بالأسود حسب الفئة، مع التركيز على جنوط معدنية قياس 18 بوصة، وتوجد أيضًا فتحة سقف في الفئات العُليا مع جناح خلفي وباب خلفي كهربائي.

بالإنتقال إلى داخلية تويوتا برادو 2024 نجد أنها تأتي بمقصورة حديثة مع مجموعة من اللمسات الراقية والتقنيات المتطورة، بداية من 7 مقاعد مكسوة بالجلد أو القماش أو الجلد الصناعي وفقًا للفئة، فيما يدعم مقعد السائق التعديل كهربائياً/ ذاكرة حفظ الوضعية، والمقاعد الأمامية تدعم التدفئة والتهوية، وعن مقاعد الصف الثاني فهي تدعم التدفئة والتهوية في الفئات العُليا.

بالإضافة إلى عجلة قيادة تلسكوبية قابلة للإمالة تحمل شارة TOYOTA، وعجلة القيادة متعددة الوظائف وتدعم ميزة التسخين في الفئات العٌليا، مع شاشة عدادات رقمية مقاس (7 أو 12.3) بوصة، وشاشة معلومات وترفيه لمسية مقاس (8 أو 12.3) بوصة وفقاً للفئة، وتدعم أيضً الاقتران بالهاتف من خلال – آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وتأتي مع نظام صوتي مكون من (6 أو 10) سماعات.

كما تأتي السيارة الجديدة مع شاشة عرض على الزجاج الأمامي، ولوحة شحن لاسلكية، وميزة الدخول الذكي في جميع الفئات، مع مرآة رقمية للرؤية الخلفية، وفتحة سقف قابلة للإمالة/الانزلاق كهربائيًا مع مظلة للشمس، مع مكيف أوتوماتيكي/ فتحة تكييف خلفية، وإمكانية طي مقاعد الصف الثالث كهربائياً في الفئات العليا، مع تبديل السرعات من خلف المقود أيضًا في الفئات العليا، فضلًا عن عتبة مضيئة للأبواب الأمامية والخلفية.

تتوفر تويوتا برادو 2024 في السعودية مع خيارين للمحركات كالتالي حسب الجدول:

منظومة الحركة الخيار الأول الخيار الثاني المحرك ديزل تيربو بنزين تيربو عدد الأسطوانات 4 أسطوانات 4 أسطوانات السعة اللترية 2.8 لتر 2.4 لتر نظام الدفع دفع رباعي مستمر دفع رباعي مستمر ناقل الحركة أوتوماتيكي من 8 سرعات أوتوماتيكي من 8 سرعات القوة الحصانية 201 حصان 278 حصان عزم الدوران 500 نيوتن.متر 430 نيوتن.متر استهلاك الوقود 14.1 كيلومتر لكل لتر 10.6كيلومتر لكل لتر

تتوفر تويوتا برادو 2024 عند وكيلها في السوق السعودي شركة عبداللطيف جميل للسيارات، في 7 فئات مختلفة التجهيزات والأسعار، والتي نوضحها في الجدول التالي شاملة ضريبة القيمة المضافة 15%: