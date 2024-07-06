اليمن : صدور ثاني تعميم للبنك المركزي .. استهدف شركات جديدة غير متوقعة !!

الرياض - محمد الاطلسي - أصدر البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي بعدن – تعميماً موجهاً إلى كافة البنوك والمصارف العاملة بالجمهورية اليمنية بالتعامل فقط مع الإدارة القانونية للشركتين الدوائية الحديثة والعالمية لصناعة الأدوية بعد أن استولت مليشيا الحوثي على مقرات الشركتين بصنعاء ومحاولة استحواذها على أرصدة وأموال الشركتين .

وأضاف التعميم ” أن أي تعاملات مالية ومصرفية لا يكون إلا مع الإدارة القانونية المخولة لذلك والممثلة في المدير العام وليد محمد سعيد الشطفة والمدير المالي أنور حميد عبدالسلام .”

وشدد التعميم المذيل بتوقيع وكيل محافظ البنك منصور راجح شدد على عدم جواز الحجز على أي أرصدة أو أي حسابات خاصة بالشركتين المذكورتين أو التصرف بها بناءاً على أي أوامر أو طلبات تصل البنوك والمصارف من قبل أي جهة غير قانونية.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من اصدار البنك المركزي اليمني بعدن قرار بإيقاف شركتين و3 منشآت للصرافة، في أحدث قرار ضمن سلسلة إجراءاته الأخيرة الهادفة تنظيم القطاع المصرفي في البلاد.

وأصدر محافظ البنك؛ أحمد غالب، الخميس، قراراً جديداً تضمن ايقاف تراخيص 5 شركات ومنشآت للصرافة، وهي شركتي "هوام" و"بيور موني" للصرافة، ومنشآت "توب توب" و"السهم الأسرع" و"القاسمي إكسبرس" للصرافة.

وبحسب القرار فإن إيقاف هذه المنشآت والشركات استند "على المخالفات المثبتة في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك".

ودعا القرار، جهات الاختصاص إلى العمل به من تاريخ صدوره وتنفيذه وإبلاغه لذوي الشأن.

ويشار إلى أن هذا القرار لمحافظ البنك المركزي هو الثالث من نوعه في غضون أسبوع، وشملت هذه القرارات حتى الآن إيقاف تراخيص 15 شركة ومنشأة صرافة، وذلك ضمن إجراءات المصرف المركزي لتنظيم العملية المالية والمصرفية في البلاد.