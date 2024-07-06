الداخلية السعودية تعلن إعدام يمني والسبب صادم !

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حكم القتل قصاصًا بحق متهم يمني الجنسية في منطقة عسير، بعد ثبوت اتهامه بقتل مواطن يمني آخر، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم عبد الرحمن أحمد علي الحبجي، يمني الجنسية، على قتل عبدالناصر علي محمد عوض، يمني الجنسية، بطعنه بأداة حادة مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما"، طبقا لما أوردت وكالة "واس".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأُيد من مرجعه".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني عبدالرحمن أحمد علي الحبجي، يمني الجنسية، الخميس، بتاريخ 28/ 12/ 1445 هجرية، الموافق 4/ 7/ 2024 ميلادية بمنطقة عسير"، بحسب البيان.