رسمياً : السعودية تعلن خارطة الحل اليمن وموعد التنفيذ بالتزامن مع مشاورات عمان

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن المملكة العربية السعودية رسمياً، أن خارطة طريق الحل في اليمن، جاهزة، مؤكدة استعدادها للعمل وفقًا لها.. آملة التوقيع على الخارطة في الوقت القريب.

و قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في تصريح صحفي مساء يوم الخميس انه حان الوقت لتنفيذ خارطة السلام في اليمن.

يأتي الإعلان السعودي، في وقت لا تزال المفاوضات قائمة بين وفدي الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي، في العاصمة العمانية مسقط، حول ملف الأسرى والمعتقلين.

وزير الخارجية السعودية فرحان، أكد أن خارطة الطريق لحل الأزمة اليمنية، "جاهزة ومستعدون للعمل وفقا لها".

واضاف فرحان بالقول: "نعتقد أنه بالتوقيع على خارطة الطريق سيكون بوسعنا المضي قدما ونأمل أن يحدث ذلك عاجلاً وليس آجلاً".

كما أعرب عن أمنيته، "أن نتمكن من التوقيع على خارطة الطريقة اليمنية في أقرب وقت ممكن".

وتابع وزير الخارجية السعودية قوله: "نحتاج للانتقال الى حالة أفضل لأن الأوضاع في ‎اليمن لا تزال صعبة لا سيما على الصعيد الاقتصادي".