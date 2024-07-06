لأول مرة : صدور اعلان موحد للشرعية والحوثيين

الرياض - محمد الاطلسي - صدر اعلان موحد عن الشرعية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وحكومة جماعة الحوثي الغير المعترف بها دوليا، بخصوص جميع موظفي الدولة.

واتفقت وزارتا الخدمة المدنية والتأمينات في كل من العاصمة المؤقتة عدن والعاصمة صنعاء، بإصدار تعميمين متزامنيين لجميع موظفي الدولة في مختلف قطاعات ووحدات الخدمة، بأن الاحد المقبل (7 يوليو) اجازة رسمية

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لكن الوزارتين اختلفتا في تسمية مناسبة الاجازة الرسمية، فاسماه تعميم وزارة الخدمة المدنية في عدن "اجازة السنة الهجرية الجديدة"، بينما سماها تعميم وزارة الخدمة المدنية في صنعاء "ذكرى الهجرة النبوية" المحمدية.

تكتسب ذكرى هجرة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من مكة الى المدينة، خصوصية هامة لليمنيين كافة، لارتباطها بتدشين دور قبائل اليمن في نصرة الرسول الخاتم ودين الاسلام، وأمجاد "الانصار" على مر التاريخ الاسلامي.

جاء التعميم لموظفي الدولة بشأن الاجازة الرسمية الاحد، في وقت يترقب موظفو الدولة في عموم الجمهورية، اعلان الحكومة الشرعية وحكومة الحوثيين الاتفاق بشأن استئناف صرف الرواتب وانتظام مواعيد صرفها.

يأتي هذا بعدما طرأت الخميس (4 يوليو) مستجدات هامة وسارة لليمنيين، بشأن الملف الاقتصادي واستئناف تصدير النفط والغاز وصرف رواتب جميع موظفي الدولة بعموم الجمهورية، وتوحيد طبعات وسعر صرف العملة المحلية.