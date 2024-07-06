بأمر من الملك سلمان ..إقامة دائمة وفرص عمل بدون كفيل في المملكة لابناء الجنسية اليمنية

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت المملكة العربية السعودية بقرار من خادم الحرمين الشريفين لمنح الإقامة الدائمة لمواطني الجنسية اليمنية بالإضافة لإمكانية حصولهم على فرص العمل داخل المملكة دون الحاجة لوجود كفيل، تلك البشرى التي زفتها الحكومة المقيمين داخل الأراضي السعودية بهدف تخفيف الأعباء المالية عنهم الخاصة بتجديدات الإقامة واستخراج تصاريح العمل وغيرها.

شروط الحصول على الإقامة الدائمة

وأوضحت الحكومة السعودية أنه في إطار الجهود المبذولة لتوفير الدعم للمواطنين المقيمين داخل المملكة بالتعاون مع الجهات المعنية أنه يمكن للمواطنين الاستفادة من ذلك القرار عن طريق التوجه للسفارة اليمنية بالرياض للحصول على المعلومات الصحيحة التي من شأنها معرفة الشروط والأوراق الواجب توافرها لدى المتقدم للحصول على الإقامة الدائمة داخل السعودية وجاء الشروط التي أقرتها الحكومة كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم لديه جواز سفر ساري المفعول.

لدى المتقدم رقم هوية ساري.

أن يكون لدية رخصة قيادة سارية المفعول أيضًا.