حسناء سعودية طلبت الطلاق من زوجها حتى تتزوج بزميلها في العمل.. وبعد حصولها على الطلاق حدثت المفاجأة!!

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت امرأة خلال رسالة متداولة على موقع التواصل الاجتماعي إكس، عن طلبها الطلاق من زوجها بسبب رغبتها في الارتباط بزميلها في العمل، وبعد الطلاق تفاجأت بما لم تتوقعه.

وقالت خلال الرسالة: ” لم أشعر بالراحة مع زوجي وطلبت الطلاق منه، وقال لي زميل في العمل لو إنك مو متزوجة كان أخذتك وأحطك بعيوني”.

وأشارت إلى أنها طلبت كثيرا الطلاق من زوجها وبعد إلحاحها طلقها زوجها، لافتة إلى أن زميلها بمجرد علمه بطلاقها ابتعد عنها.

وأضافت:” سحب علي زميل العمل وبلكني وقال اقطعي التواصل معي حتى بالعمل”.

وتساءلت : ” هل أقدر أقاضي زميلي وأخليه يتزوجني غصب”. واختتمت: “فيدوني محطمة”.