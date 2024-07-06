لأول مرة في تاريخها ..السعودية تسمح ببيع هذا النوع من الكريمات لتصغير هذه المنطقة في جميع الصيدليات !!

الرياض - محمد الاطلسي - تلجأ النساء إلى كريم تصغير الأنف بناءً على رغبتهن في تقليل حجم أنوفهن وتغيير شكلها، وهذا يتطلب إجراء عمليات تجميل جراحية مكلفة وتحمل مخاطر ومضاعفات يفضلها العديد من النساء تجنبها، لذلك تلجئ النساء الى الكريمات نظرا لكونها لا تسبب مضاعفات خطيرة.

كريم تصغير الأنف من الصيدلية

استخدام كريم تصغير الأنف ضمن وسائل العناية بالجمال المقبولة قانونيًا،ومن الأسباب الشائعة لرغبة النساء في تصغير الأنف أنهم يرون أن حجم أنوفهن لا يتناسب مع شكل وجوههن، بجانب بعض الاسباب الأخرى مثل:

رغبة النساء في أن يتناسب شكل الأنف مع حجم الوجه، حيث يناسب الأنف الرقيق قليل الدهون مع الوجه الطويل، وتلائم الأنف المكتنز بعض الأحيان المرأة ذات الوجه العريض.

يتطلب تعرض الأنف لتغير غير طبيعي نتيجة حادث أو مرض معين، لذلك تصبح هناك رغبة في استعادة شكله الأصلي.

تستخدم مرهم تصغير حجم الأنف للأشخاص الذين يواجهون مشكلات خلال العمليات التجميلية أو الذين يخافونمن تفاقم الأمراض المزمنة.

هذا الإجراء أقل تكلفة بشكل كبير مقارنة بالتجميل وأكثر أمانًا فيما يتعلق بالنتائج.

كريم تصغير الأنف من الصيدلية (فيتشي سيلو ديستوك)

يمكن أن نجد هذا المنتج الرائع في الصيدليات، وهو معروف جداً ويستخدم بكثافة من قِبَل الفتيات والمشاهيربسبب ما يحققه من نتائج رائعة ولأن من ضمن مميزات هذا الكريم التالي:

يعمل على تخليص الجسم من الدهون الموجودة بشكل عام.

يمكن استخدامه على البشرة الحساسة وهو مناسب لجميع أنواع البشرة.

كريم تصغير الأنف من الصيدلية (لوريال بيرفكت سليم)

يوجد نوعان من هذا المنتج الرائع، الأول يسمى لوريال بيرفكت سليم برو مساج، أما الثاني فهو لوريال بيرفكت سليم ليفتين برو، و هذان النوعان متشابهين

ولكن يتم استخدام أحدهما للبشرة الحساسة والآخر لجميع أنواع البشرة، ويؤدون نفس الوظيفة ويتم وضعهما على أي منطقة بها ترهلات أو خطوط (سيلوليت)، كما أن طريقة الأستخدام واحدة للنوعين.

أفضل كريم تصغير الأنف من الصيدلية

توجد العديد من الكريمات التي تقوم بتصغير الأنف في الصيدليات، فتقوم هذه الكريمات بإذابة الدهون التي حول الأنف ومن ثم تساعد كثيراً في الحد من الأنف العريضة،

توجد العديد من أنواع الكريمات التي تعمل على تصغير الأنف وتقليل حجمه، ويمكن العثور عليها في الصيدليات. وفيما يلي أفضل هذه الكريمات:

افون ليفتنج كريم: واحدة من الكريمات القوية، التي تقوم بتعزيز إنتاج الكولاجين تحت الجلد مما يساعد على شد البشرة وتخليصها من الترهلات،و كما يُساهم الكريم في تصغير الأنف العريض وذلك عن طريق إذابة الدهون المتراكمة على عظمة الأنف، مما يجعل حجم الأنف يبدو أصغر.

واحدة من الكريمات القوية، التي تقوم بتعزيز إنتاج الكولاجين تحت الجلد مما يساعد على شد البشرة وتخليصها من الترهلات،و كما يُساهم الكريم في تصغير الأنف العريض وذلك عن طريق إذابة الدهون المتراكمة على عظمة الأنف، مما يجعل حجم الأنف يبدو أصغر.

سيروم واتر آيس لافين: إذا كانت بعض أنواع الكريم تُستخدم لذوبان الدهون في الجسم ومن ثم إزالتها من حول الأنف، فإن كريم سيروم واتر آيس لافين مصمم خصيصاً لتقليل حجم الأنف بشكل رئيسي،و يتم استخلاص الكريم من مكونات طبيعية وأعشاب ليس لها أي تأثير أو آثار جانبية على البشرة والجلد.

وصفات منزلية لتصغير الأنف

تفضل الكثير من النساء عدم استخدام كريم تصغير الأنف من الصيدلية، وتبحث عن بدائل طبيعية حتى لو استغرق الأمر وقتًا أطول لتحقيق النتائج المرغوبة،

وهناك العديد من الوصفات المنزلية التي تساعد على تصغير الأنف وتعد من أشهرها ما يلي:

الزنجبيل والليمون لتصغير الأنف: الزنجبيل والليمون يعتبران من الأعشاب الطبيعية المفيدة جدًا في حرق الدهون والشحوم تحت الجلد بشكل طبيعي، وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر الليمون أيضًا مادة طبيعية مطهرة تساعد على تنظيف البشرة وحمايتها من البكتيريا والفطريات.

الزنجبيل والليمون يعتبران من الأعشاب الطبيعية المفيدة جدًا في حرق الدهون والشحوم تحت الجلد بشكل طبيعي، وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر الليمون أيضًا مادة طبيعية مطهرة تساعد على تنظيف البشرة وحمايتها من البكتيريا والفطريات. خل التفاح لأغراض التجميل: خل التفاح يُعتبر مادة شائعة الاستخدام في مجالات التجميل والتزيين، كما يستخدم على نطاق واسع للتخلص من الدهون بسرعة بفضل تركيبته الحمضية التي تساعد على تفتيت الخلايا الدهنية، وبالتالي يمكن استخدامه لتشكيل الأنف وتقليص حجمه.

خل التفاح يُعتبر مادة شائعة الاستخدام في مجالات التجميل والتزيين، كما يستخدم على نطاق واسع للتخلص من الدهون بسرعة بفضل تركيبته الحمضية التي تساعد على تفتيت الخلايا الدهنية، وبالتالي يمكن استخدامه لتشكيل الأنف وتقليص حجمه. معجون الأسنان والزنجبيل: وجد أن استخدام معجون الأسنان والزنجبيل يمكن أن يكون فعالا في تصغير ونحت الأنف،والمزايا المحددة لهذه الوصفة هي أنها تحتوي على مواد متوفرة في جميع المنازل، مما يجعل من السهل استخدامها، ولا يتطلب استخدام أي نوع محدد من معجون الأسنان.

وجد أن استخدام معجون الأسنان والزنجبيل يمكن أن يكون فعالا في تصغير ونحت الأنف،والمزايا المحددة لهذه الوصفة هي أنها تحتوي على مواد متوفرة في جميع المنازل، مما يجعل من السهل استخدامها، ولا يتطلب استخدام أي نوع محدد من معجون الأسنان.

أضرار استخدام كريمات تصغير الأنف

كما قيل الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده عند استعمال كريمات تصغير الأنف بشكل مبالغ فيه، فإنها تسبب العديد من الأعراض غير المرغوب فيها، مثل: