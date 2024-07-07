تعرف على سعر تذاكر النقل الجماعي الجديد في السعودية وجدول المواعيد

الرياض - محمد الاطلسي - يتساءل العديد من المواطنين عن سعره في السعودية والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية وفرت تذاكر النقل الجماعي الجديد بالمملكة حيث يمكن للمواطنين الحصول وحجزها من خلال موقع شركة النقل الجماعي الرسمي، ولهذا سوف نوضح عبر السطور القادمة أسعار تذاكر النقل الجماعي، و بالإضافة إلى جدول المواعيد.

الجديد في السعودية يتفاوت من مكة إلى المدينة، ويمكن للحجاج استخدام وسائل النقل المجانية من أجل توفير الكثير من المال، وفيما يلي سعر تذاكر النقل الجماعي الجديد في السعودية:

يصل سعر تذكرة النقل الجماعي من الرياض إلى المدينة المنورة حوالي 213 ريال سعودي.

ويتراوح تذكرة النقل الجماعي الذي يتحرك من الرياض إلى الدمام ما بين 133 ريال سعودي حتى 300 ريال سعودي.

وأما سعر تذكرة النقل الجماعي من تبوك إلى المدينة المنورة يصل إلى 163 ريال سعودي.

وبينما سعر التذكرة المخصصة للنقل الجماعي من نجران إلى المدينة المنورة يكون ما بين 285 إلى 375.

ويكون سعر تذكرة النقل الجماعي من 650 حتى 1200 ريال سعودي.

جدول مواعيد النقل الجماعي الجديد لمكة المكرمة

جدول مواعيد النقل الجماعي

الجديد لمكة المكرمة من خلال اتباع الخطوات التالية:

حدد نوع الرحلات سواء أكانت عادية أو vip.

انقر على المغادرة، وحدد المكان الذي تريد المغادرة منه.

اضغط بعد ذلك على أيقونة الوصول، وحدد أيضا المكان الذي تريد الوصول إليه.

انقر على إظهار الجداول.

مزايا شركة سابتكو

توفر شركة سابتكو كافة سبل الراحة لكافة الحجاج، ومن أبرز مزاياها مايلي:

توفر مقاعد تريح كبار السن والجالسين.

تصنيع حافلات مخصصة لكبار السن.

تحتوي الحافلات على طفايات الحريق وكذلك مفاتيح أمان للأبواب الخارجية.