جوال سامسونج الأقوى على الإطلاق..سعر جلاكسي S24 Ultra في السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - يتساءل الكثيرين عن سعر جلاكسي S24 Ultra في السعودية، فهو يعد أقوي هواتف سامسونج في الأسواق بل أكثرها ذكاءً وذلك بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتي تم دمجها داخل بعض الميزات الجديدة، فإذا كنت ترغب في معرفة سعر جلاكسي S24 Ultra في السعودية، سنوضح لك خلال السطور التالية كل ما تريد معرفته عن هذا الجوال.

سعر جلاكسي S24 Ultra في السعودية

يبلغ سعر جوال جلاكسي S24 Ultra في السعودية، حوالى 4.260 ريال سعودي.

مواصفات جلاكسي S24 Ultra في السعودية

يمتاز جوال جلاكسي S24 Ultra بتصميم أنيق مسطح الشكل، تبلغ أبعاده 79.0 × 162.3 × 8.6 مليمتر، ويزن 233 جراما، يتمتع بواجهة زجاجية محمية بطبقة Gorilla Glass Armor، مع ظهر زجاجي محمي بـ Gorilla Glass Armor، مع إطار من التيتانيوم، يدعم الهاتف مقاومة الغبار والماء وفقا لمعيار IP68 يمكنه البقاء تحت الماء حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.

وجاء جلاكسي S24 Ultra، بقياس 6.80 بوصة، من نوع Dynamic AMOLED 2X، توفر معدل تحديث 120 هرتز وتقنية HDR10+، وذروة سطوع 2600 شمعة في المتر المربع ، تبلغ دقتها 1440 × 3088 بكسل، ونسبة العرض إلى الارتفاع 19.3: 9.

ويتم تشغيل جوال جلاكسي S24 Ultra، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 8 Gen 3 المصنع من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 4 نانومتر من كوالكوم، والذي يقترن بخيارات ذاكرة مختلفة بسعة 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت رام + 512 جيجابايت، و12 جيجابايت رام +1 تيرابايت.

ويعمل جوال جلاكسي S24 Ultra، بواجهة سامسونج One UI 6.1 المستندة على نظام Android 14.

ويتمتع جوال جلاكسي S24 Ultra، بكاميرا الخلفية رئيسية (واسعة) بدقة 200 ميجابكسل، (تليفوتوغرافي) بدقة 50 ميجابكسل، (الكاميرا المقربة) بدقة 10 ميجابكسل، (زاوية واسعة جدا) بدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

ويحزم جوال جلاكسي S24 Ultra، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي بقدرة 45 وات، ولاسلكي بقدرة 15 وات ولاسلكي عكسي بقدرة 4.5 وات.