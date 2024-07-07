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اليمن : حكومة صنعاء تكشف أهم ما تم الاتفاق عليه اليوم في مسقط

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الرياض - محمد الاطلسي - كشفت وفد حكومة صنعاء  الخاص بمفاوضات ملف الأسرى، اليوم السبت، عن ما وصفها بأهم النقاط التي تم الاتفاق عليه مع وفد حكومة عدن المعترف به دولياً  خلال جولة المفاوضات المنعقدة في العاصمة العمانية مسقط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقال رئيس “اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى” في حكومة صنعاء الانقلابيه ، عبدالقادر المرتضى الذي يرأس وفد صنعاء لمفاوضات ملف الأسرى، في منشور على حسابه في منصة “إكس”: “استكملنا اليوم في العاصمة العمانية مسقط جولة المفاوضات على ملف الأسرى برعاية الأمم المتحدة، تم فيها الاتفاق على بعض النقاط أهمها حل الإشكالية المتعلقة بمحمد قحطان، وكذا تبادل بعض من قوائم الأسرى”.

 

 

وأضاف أنه: “نظراً لضيق الوقت تم الاتفاق على استئناف المفاوضات بعد شهرين، على أن يركز الطرفان اهتمامهما خلال هذه الفترة على استكمال رفع الكشوفات واعتمادها حتى انعقاد الجولة المقبلة”.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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