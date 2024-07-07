الجوازات تعلن وقف إصدار تأشيرات الخروج النهائي للمقيمين والتابعين وهذا ماسيحدث من اليوم!

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت الإدارة العامة للجوازات عن تحديثات هامة في إجراءات الخروج النهائي وتجديد الإقامة، بهدف تنظيم وضمان سير هذه العمليات بسلاسة ووفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها.

شروط جديدة لتأشيرة الخروج النهائي:

شددت الجوازات على ضرورة حيازة المقيمين الراغبين في الحصول على تأشيرة خروج نهائي لجواز سفر غير منتهي الصلاحية وشهادة ميلاد سارية المفعول. وتأتي هذه الخطوة لضمان اكتمال الإجراءات القانونية اللازمة قبل مغادرة المملكة.

تسهيلات في تجديد هوية المقيم:

في سياق متصل، يسرت الجوازات عملية تجديد هوية المقيم للعاملين في المنازل والقطاع التجاري، حيث يمكن التجديد قبل انتهاء صلاحية البطاقة بمدة تصل إلى 14 شهرًا للعاملين المنزليين و6 أشهر للعاملين في القطاع التجاري، شريطة وجود تصريح عمل وبوليصة تأمين صحي سارية.

تغيير تأشيرة الزيارة إلى إقامة:

كما أتاحت الجوازات إمكانية تغيير تأشيرة الزيارة للأبناء إلى إقامة إذا كان الوالدان يحملان إقامة قانونية، مما يسهل على العائلات المقيمة في المملكة.

المهلة النهائية لإدخال التأشيرات العائلية:

بالنسبة للزائرين القادمين من جمهورية مصر العربية، شددت الجوازات على ضرورة صلاحية التأشيرة وجواز السفر عند الدخول، وأكدت أنه سيتم الإعلان عن أي توجيهات إضافية عبر القنوات الرسمية.

خطوات تجديد هوية مقيم عبر منصة أبشر:

يمكن للمقيمين تجديد هوية الإقامة بسهولة عبر منصة أبشر، باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى منصة أبشر وتسجيل الدخول. 2. اختيار "الخدمات الإلكترونية" ثم "خدمات المكفولين". 3. اختيار "تجديد الإقامة". 4. اتباع التعليمات وتعبئة البيانات المطلوبة. 5. دفع الرسوم المقررة. 6. استلام الإقامة الجديدة عبر خدمة "واصل" للبريد السعودي.

شروط تجديد هوية مقيم:

لتجديد الإقامة، يجب استيفاء الشروط التالية:

* دفع رسوم التجديد وأي غرامات تأخير. * تصفية المخالفات المرورية. * وجود بصمات أصابع وصورة شخصية مسجلة في نظام الهجرة. * صلاحية جواز السفر. * تواجد العامل داخل المملكة.

وتهدف هذه الإجراءات والتحديثات إلى تيسير الخدمات على المقيمين والزوار، وضمان التزامهم بالأنظمة والقوانين المتبعة في المملكة.