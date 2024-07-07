وزير يمني سابق يكشف عن تطور هام في مفاوضات السلام بمسقط.. تفاصيل هامه

الرياض - محمد الاطلسي - قال وزير الخارجية السابق والسياسي اليمني البارز الدكتور أبوبكر القربي، إن تمديد اجتماعات لجنة الأسرى في مسقط لمدة إضافية مؤشر لنجاح الوساطة العمانية الهادفة.

وكتب القربي منشورًا على حائط صفحته بمنصة “أكس” :”لعل تمديد اجتماعات لجنة الأسرى في مسقط لمدة إضافية، وعودة رحلات الحجاج يكونا مؤشرين لنجاح الوساطة الهادفة لتخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين وبناء الثقة للتحضير لمفاوضات الحل السياسي.

وأضاف: “لكن تحقيق ذلك مرهون بتحرير قرار أطراف الصراع ووضعهم مصلحة اليمن وشعبه أولاً”.

ويوم الجمعة، تم التوصل إلى اتفاق في مسقط بين الأطراف اليمنية يقضي بإنهاء أزمة اختطاف طائرات شركة الخطوط الجوية (الناقل الوطني) من قبل جماعة الحوثي في مطار صنعاء منذ نحو أسبوعين تقريبا.