إعلان عاجل من عُمان ببنود خارطة الطريق وفتح كامل لمطار صنعاء والمرتبات .. (تفاصيل مفاجأة)

الرياض - محمد الاطلسي - صدر إعلان من سلطنة عُمان، كشف بنود خارطة الطريق التي توصلت إليها السعودية ومجلس ما يسمى بالقيادة الرئاسي وحكومة صنعاء الانقلابيه لإنهاء الحرب في اليمن، والمتضمنة رواتب الموظفين.

صدر هذا في تصريح لسفير السلام المقيم في سلطنة عُمان عبدالعزيز العقاب، كشف فيه بنود خارطة الطريق التي من المتوقع التوقيع عليها قريباً.

وقال العقاب في تغريدة على منصة "إكس": خارطة الحل؛ تبادل المحتجزين وصولاً إلى الكل مقابل الكل، وقف التصعيد الإقتصادي والعودة إلى الحلول المتفقة، رفع القيود عن السلع الواردة، صرف الرواتب".

مضيفاً: "رفع القيود عن مطار صنعاء، فتح بقية الطرقات، بناء الثقة، التهيئة لحوار شامل للوصول إلى الحلول المستدامة، وعلى الجميع إنجاح الفرصة".

وتابع في تغريدة ثانية: أن "خارطة الطريق هي الحد الأدنى من الحقوق الواجبة والمستحقة للشعب كافة".

موضحاً أن "فتح المطارات والطرقات وصرف المرتبات وإطلاق المحتجزين هي حقوق واجبة وليست هبة ولا منة ولذلك فهي لا تعتبر أمرا تعجيزيا ولا إنتصارا لأي طرف".

مختتماً بالتأكيد أن "خارطة الطريق جزء بسيط من حقوق واجبة ومكفوله شرعاً وقانوناً ولا يجوز عرقلتها مطلقاً".