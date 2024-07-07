الداخلية السعودية تصدم الوافدين اليمنيين بهذا الإجراء العاجل !..تفاصيل هامة

الرياض - محمد الاطلسي - نجحت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك خلال الفترة من 27 يونيو حتى 3 يوليو في ضبط 16565 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع.

ووفق البيان السعودي؛ بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (16565) مخالفًا، منهم (9969) مخالفًا لنظام الإقامة، و (4676) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و (1920) مخالفًا لنظام العمل.

كما تم ضبط 1244) شخصًا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة ( (37%) منهم يمنيو الجنسية، و (60%) إثيوبيو الجنسية، و (03%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (63) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وتم ضبط (3) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (20780) وافدًا مخالفًا، منهم (19396) رجلاً، و (1384) امرأة.

وتم إحالة (12219) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2931) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9663) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة