إطلاق سيارة تويوتا كامري 2025 الجديدة في السعودية بتصميم يذهل العقول وبهذا السعر الغير متوقع

الرياض - محمد الاطلسي - شركة تويوتا اليابانية كشفت عن مزايا وسعر سيارة تويوتا كامري 2025 اليابانية، والتي تعتبر من السيارات الفريدة من نوعها لأنها تجمع ما بين الأناقة والراحة، وتعتبر الجيل التاسع من هذه السيارات ، ويمكنك ان تعرف سعرها ومواصفاتها في هذه المقالة

مواصفات سيارة تويوتا كامري 2025

تعتبر سيارة تويوتا كامري 2025 واحدة من أبرز السيارات في فئتها، حيث تجمع بين التصميم الأنيق والأداء المتفوق والتكنولوجيا المتقدمة، أما عن مواصفات سيارة تويوتا كامري 2025 فهي:

اسم الطراز تويوتا كامري 2025 ستاندرد سعة المحرك 2.5 لتر عدد الأسطوانات 4 نوع الوقود بنزين قوة المحرك 225 حصان نظام الدفع أمامي FWD نوع ناقل الحركة eCVT متغير استهلاك الوقود اقتصادي مقاس العجلات 19 بوصة القوة القصوى 232 حصان

تأتي السيارة بمحرك V6 سعة 3.5 لتر يولد قوة تصل إلى 300 حصان، مما يضمن تسارعاً سلساً وأداءً رياضياً بالإضافة إلى ذلك، تتوفر نسخ بمحركات رباعية الأسطوانات تستهلك وقوداً أقل وتوفر كفاءة عالية، وتتميز سيارة تويوتا كامري بعدة مميزات منها:

المقاعد المريحة.

الألوان الجذابة والأنيقة.

كذلك معدلات أمان وسلامة عالية.

أيضًا ارتباطها بأندرويد أوتم وكذلك آبل كار بلاي.

تشبه تويوتا كامري 2025 الجيل التاسع، الجيل الثامن من السيارة بشكل كبير مع بعض التحسينات، كما تم إضافة لونين آخرين في الجيل التاسع، وتأتي بالألوان التالية:

تأتي سيارة تويوتا كامري الجيل التاسع بسعر أقل من الجيل السابق بحدود 2,00 ريال أو ما يساوي 7,500 ريال سعودي تقريبًا، حيث يبلغ سعرها الحالي في الأسواق العالمية بمبلغ 29,495 دولار أمريكي للنسخة الستاندرد، وفيما يلي الأسعار بالدولار وما يعادلها بالريال السعودي: