رسمياً : الحكومة اليمنية تعلن عن مفاجأة .. انتهاء الأزمة والعودة إلى صنعاء

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت حكومة الشرعية المعترف بها دولياً، مساء يوم السبت، انتهاء أزمة الحجاج العالقين، نتيجة احتجاز مليشيا الحوثي الإرهابية، طائرات الخطوط اليمنية، في مطار صنعاء، ومنعها من العودة إلى مطار جدة لاستكمال نقل الحجاج الراغبين بالعودة إلى صنعاء.

وزير الأوقاف محمد عيضة شبيبة، قال في تصريح صحفي على حسابه الرسمي بموقع إكس: "‏أنهينا بفضل الله أزمة حجاج بلادنا العالقين في الأراضي المقدسة التي تسببت بها جماعة الحوثيين جراء قرصنتها لطائرات اليمنية في مطار صنعاء".

وأكد شبيبة أنه لم يعد هناك أي حاج عالق، بعد تدخل وساطة خارجية مكنت من "السماح بإعادة من تبقى من ضيوف الرحمن إلى أسرهم وذويهم".

وكانت مليشيا الحوثي قد أقدمت على احتجاز ثلاث طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية واختطاف طواقمها الملاحية والفنية في مطار صنعاء الخاضع لسيطرتها، في الثالث من يوليو الجاري، قبل أن تذعن، أمس الجمعة، لضغوط خارجية وتسمح لها بمغادرة المطار لاستكمال عمليات نقل بقية الحجاج.