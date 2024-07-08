قرارات ضخمة من الجوازات السعودية للجالية اليمنية في المملكة ولأول مرة !

الرياض - محمد الاطلسي - في إطار دعم المملكة العربية السعودية للشعب اليمني والجالية اليمنية المقيمة في السعودية، تقدم الجوازات السعودية تسهيلات خاصة بالجالية اليمنية لا تحظى بها أي جاليات أخرى أو استثناء لعدد محدود من الجاليات.

ومن الخدمات التي تقدمها الجوازات السعودية للجالية اليمنية:

إمكانية تمديد تأشيرة زيارة كل 3 أشهر بشكل مستمر ولفترة غير محدودة، وهي خدمة تقدم لبعض الجاليات التي تعاني بلدانهم من اضطرابات وحروب وتعد الجالية اليمنية أكبر مستفيد من هذه الخدمة.

خدمة هوية زائر التي قدمت للجالية اليمنية حصراً، وتم تصحيح أوضاع المتهربين منهم على مدى سنوات وحصل عليها مئات وعشرات الآلاف من أبناء الجالية اليمنية وما زال تجديدها مستمراً، بينما تمكن الآف من تحويلها إلى هوية مقيم واقامة نظامية.

إمكانية الحاق أولاد الزائرين في سن الدراسة بالمدارس السعودية بسهولة ويسر.

تقديم الجوازات السعودية ما يقرب من مليون تأشيرة عمل خلال الخمس سنوات الماضية لليمنيين، وهو رقم قياسي مقارنة بأي جالية أخرى.

إلغاء الجوازات السعودية ملصق التأشيرة للقادمين من عدد من الدول منها القادمين من اليمن.

وأعربت الجالية اليمنية في المملكة العربية السعودية عن تقديرها لحكومة المملكة العربية السعودية على هذه التسهيلات التي ساهمت في تحسين ظروفهم المعيشية.