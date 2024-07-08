العرافة ليلى عبد اللطيف تدق ناقوس الخطر وتكشف عن ماسيحدث في الاسبوع القادم

الرياض - محمد الاطلسي - وجهت العرافة اللبنانية الشهيرة “ليلى عبد اللطيف”، العديد من التحذيرات بشأن التوقع الذي سيحدث مطلع الأسبوع القادم وسوف يكون مختلف تماماً عن بقية التوقعات، ومفاجئ للجميع، حسب قولها، كما طالبت الجميع بالاستعداد لهذه المفاجأة ونصحتهم بأن يُخرجوا ما في قلوبهم قبل موعد المفاجأة التي سوف سيحدث بسببها الكثير من الوفيات في عدد من الدول العربية ودول العالم.

ليلى عبد اللطيف تحذر من الكارثة المرعبة التي ستحدث الأسبوع القادم!!

وفي سلسلة توقعات جديدة نشرتها عبر قناتها على اليوتيوب، توقعت ليلى عبد اللطيف ان يكون موسم البرد لهذا العام شديد جداً وغير مسبوق لذلك يجب على الجميع الحذر والاستعداد له بشكل جيد حسب قولها.

واوضحت ليلى عبد اللطيف أن موسم الشتاء لهذا العام 1445، سوف يكون الاخطر على العالم، وسوف يترافق مع موجات برد غير مسبوقة.

وتوقعت ليلى عبد اللطيف أن تتساقط الثلوج على بعض الدول العربية والأجنبية الأسبوع القادم، موضحةً أنها تتوقع بأن يتسبب ذلك بحدوث العديد من الوفيات. توقعات ليلى عبد اللطيف بشأن السعودية

كشفت ليلى عبد اللطيف في سلسلة توقعات سابقة بأن السعودية سوف تشهد خلال الفترة المقبلة حدث فريد سوف يغير نظرة العالم للسعودية والعرب بشكل عام.

وقالت ليلى عبد اللطيف، خلال ظهورها في برنامج “كتاب الشهرة” على قناة الجديد اللبنانية، أنها تتوقع بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سوف يوجه خلال الفترة القليلة المقبلة بإنشاء أكبر مجمع طبي وتعليمي على مستوى الوطن العربي.

واضافت أن توجيهات محمد بن سلمان ستشمل أيضاً انشاء أكبر جامعة في الوطن العربي، وسوف تصبح واحدة من أكبر الجامعات في العالم، وسيتم تجهيزها بأحدث الوسائل التعليمية، وستظم جميع التخصصات.

وتوقعت ليلى عبد اللطيف أن الطلاب العرب لن يتوجهوا خلال الفترة المقبلة للدراسة في الجامعات الأمريكية والأوروبية، وسوف يتوجهون إلى المملكة العربية السعودية للدراسة في الجامعة الجديدة التي سيتم انشاءه حسب توقعاتها.