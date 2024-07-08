رسمياً : الداخلية السعودية تصدر قرار مفاجئ وغير متوقع لليمنيين العائدين إلى بلادهم

الرياض - محمد الاطلسي - في خطوة رحبت بها الجالية اليمنية في المملكة، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن رفع الحظر المفروض على دخول سيارات الدفع الرباعي لليمنيين العائدين إلى بلادهم من المملكة.

ويأتي هذا القرار بعد سنوات من منع دخول هذه النوعية من السيارات، والذي فرض لأسباب أمنية متعلقة بالحرب الدائرة في اليمن. ومع تحسن الأوضاع الأمنية في اليمن، رأت السلطات السعودية أنه من الممكن رفع هذا الحظر لتسهيل عودة اليمنيين إلى وطنهم.

شروط الدخول

أوضحت وزارة الداخلية السعودية أنه سيتم السماح بدخول جميع أنواع سيارات الدفع الرباعي لليمنيين، شريطة استيفاء الشروط التالية:

* تسجيل السيارة: يجب أن تكون السيارة مسجلة باسم مالكها اليمني. * الاستخدام الشخصي: يجب ألا تستخدم السيارة لأغراض تجارية.

وقد لاقى هذا القرار ترحيبًا واسعًا من الجالية اليمنية في السعودية، الذين اعتبروه خطوة إيجابية تعكس حرص المملكة على تسهيل الإجراءات على الأشقاء اليمنيين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.

ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تسهيل عملية عودة اليمنيين إلى بلادهم، خاصة أولئك الذين يملكون سيارات دفع رباعي، والتي تعتبر وسيلة نقل أساسية في العديد من المناطق اليمنية.

ويأتي هذا القرار في سياق التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات السعودية اليمنية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، ودعم جهود السلام والاستقرار في اليمن.