لأول مرة في التاريخ .. أربع ظواهر جوية تجتمع وتؤثر على السعودية في آن واحد في هذا الموعد

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت الأرصاد الجوية السعودية عن وجود أربعة ظواهر جوية تجتمع وتؤثر على المملكة في وقت واحد وقد تمت الإشارة إلى الموعد الذي تبدأ تلك الظواهر به في تأثيرها والذي بدأ السبت الماضي ولم يتم الإعلان عن موعد انتهائها فضلاً عن الإشارة إلى أسماء المناطق المتأثرة بها، حيث تهدف الأرصاد إلى متابعة حالة الطقس أولا بأول حتى تعطي للمواطنين الفرصة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وكذلك الدولة والجهات المعنية.

أربعة ظواهر جوية تجتمع وتؤثر على المملكة.

في إطار المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الأرصاد الجوية السعودية من أجل المملكة فإنها تتابع حالة الطقس لحظة بلحظة وتعمل على الإعلان عن عن أي ظواهر جوية مختلفة ولذبك قد تمت الإشارة إلى أربعة ظواهر مختلفة تبدأ من السبت ولم يتم تحديد موعد انتهائها وهي كالتالي:

رياح البوارح: تنشط هذه الظاهرة على بعض المناطق الشرقية من المملكة وتأتي محملة بالرياح والأتربة.

انتشار الغبار في كافة الانحاء بسبب هبوب الرياح النشطة.

انتشار ظاهرة البرق والرعد في مختلف الأجزاء السعودية.

هطول الأمطار الرعدية على منطقتي جازان وعسير وغيرها.

كما أشارت الأرصاد الجوية أيضا في بيانها الرسمي إلى حالة الطقس في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية مع التأكيد على استمرار الإرتفاع الكبير في درجة الحرارة على معظم المدن وقد تصل درجة الحرارة العظمى إلى 47 درجة مئوية على مكة والمدينة المنورة، الشرقية، القصيم، والرياض وغيرها وهذا بالتزامن مع نشاط الرياح القوية المحملة بالغبار والأتربة.

متى يبرد الجو في السعودية؟

يتغير الطقس في السعودية إلى البرودة قليلا في فصل الربيع وهذا من شهر مارس وحتى منتصف شهر يونيو وهو الفصل المحبب إلى المواطنين هناك.

متى يبدا الحر في مكة؟

يبدأ الحب في مكة المكرمة بداية من منتصف يونيو تقريبًا وقد تصل درجة الحرارة إلى 47 درجة مئوية.

كم درجة الحرارة في الرياض؟

الجو في الرياض معتدل في الغالب ودلجا الحرارة الصغرى تصل إلى 32 درجة مئوية.