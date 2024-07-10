بعد تهديد الأخير للسعودية..اول عقاب غير متوقع من التحالف العربي على صنعاء

الرياض - محمد الاطلسي - اعترفت جماعة الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، مساء يوم الاثنين، بأن التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، أغلق مطار صنعاء الدولي مجدداً، بعد يوم واحد من توجيه زعيم العصابة عبدالملك الحوثي تهديدات للسعودية.

وكان زعيم العصابة عبدالملك الحوثي، قد وجه أمس الأحد في خطاب متلفز، تهديدات صريحة بقصف البنوك والمطارات والموانئ في المملكة العربية السعودية، ردا على ما أسماه قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة التي قضت بنقل مراكز البنوك الرئيسية من صنعاء إلى عدن.

الإعتراف الرسمي، جاء في بيان اليوم الاثنين باسم إدارة شركة الخطوط اليمنية الخاضعة لمليشيا الحوثي في صنعاء، والتي قالت فيه إن التحالف العربي مستمر في إغلاق مطار صنعاء الدولي بشكل كامل.

كما رفضت مليشيا الحوثي حسب زعم بيانها، جدولة رحلة واحدة الى الأردن عبر مطار صنعاء.

وذكر بيان المتمردين، ان إدارة الشركة الحوثية أرسلت للتحالف بجدولة رحلات ثلاث وجهات القاهرة والهند والأردن، لاعتماد التصاريح لها، إلا أنه رفض منحها تلك التصاريح.

وكانت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، قد أفشلت الاتفاق الذي جرى التوصل له مؤخراً مع الحكومة الشرعية لإنهاء أزمة الطائرات المختطفة وإعادة تشغيل مطار صنعاء الى وجه الأردن.

من جانبه، كشف الناطق باسم شركة الخطوط الجوية اليمنية حاتم الشعبي، في مداخلة تلفزيونية له مع قناة "الحدث" عن اتفاق جرى بين الحكومة الشرعية، ومليشيا الحوثي، بإشراف التحالف لأنهاء ازمة طائرات الشركة المحتجزات بمطار صنعاء من قبل الجماعة منذ نحو أسبوعين.

واوضح الشعبي، بان الاتفاق قضى بتسيير رحلة من مطار صنعاء الى مطار جدة لإجلاء باقي الحجاج العالقين على ان يتم اطلاق الطائرات المحتجزات نحو مطار عدن واستكمال باقي رحلات خط صنعاء – الأردن لشهر يوليو الحالي.

واظهر جدول الرحلات الذي نشرته الشركة الرسمية، عصر اليوم لرحلات يوم الثلاثاء ، وجود رحلة طيران ذهاب وإياب الى الأردن عبر مطار صنعاء ، قبل ان تقوم بحذف الجدول ونشر جدول آخر من دون هذه الرحلة ، بعد رفض مليشيات الحوثي لتنفيذ الاتفاق.