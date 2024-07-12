فرصة العمر ..لامبورجيني ريفويلتو 2024 سيارة رياضية تنافس الكبار في السعودية وبميزات وسعر رخيص للغاية

الرياض - محمد الاطلسي - تمكنت شركة لامبورجيني العالمية من تحقيق ثقة المستخدمين في سياراتها التي قامت بإصدارها في الأسواق المحلية والعالمية، والتي حظيت باهتمام العديد خلال إجراء عملية الشراء دون تردد في التفكير، ومن أهم الإصدارات التي تنتظرها الأسواق في المملكة بشدة هي لامبورجيني ريفويلتو 2024 التي سنعرض تفاصيلها خلال هذه المقالة.

سعر سيارة لامبورجيني ريفويلتو 2024 بالمملكة العربية السعودية

تسجل السيارة سعرا عالميا قدره 542 ألف دولار أمريكيا أي ما يعادل بالريال السعودي حوالي 2033242، ويعد هذا سعرا باهظا مقارنة بباقي السيارات المتوفرة في السوق، ولكن هذه الأسعار التي تتعلق بسيارات لامبورجيني دائما نظرا لقوة الأداء الذي تأتي به السيارة

مواصفات سيارة لامبورجيني ريفويلتو 2024

تتميز السيارة بالآتي:-

محرك بسعة 6.5 لتر بقوة 813 حصانا وعزم دوران 690 رطل.

نظام دفع السيارة رباعي بتسارع 2.5 ثانية من 0 ل 60 ميل في الساعة.

تمت صناعة هيكل السيارة الخارجي من الألياف الكربونية المتينة.



أقصى سرعة للسيارة هي 217 ميل في الساعة.

تتمتع السيارة بجرأة التصميم الخارجي وروعة الأداء الداخلي للأجزاء الميكانيكية.

الألياف الكربونية المستخدمة تعطي السيارة خفة وزن مثالية مع أداء أقوى يتناسب مع الاستخدامات الرياضية المختلفة.

تم تزويد السيارة بأنظمة وتقنيات مثل: نظام الدفع الهجين ونظام التعليق ونظام التوجيه الرباعي ونظام المكابح الكربونية ونظام التحكم الإلكتروني للمساعدة في تثبيت السيارة.

يساعد نظام الدفع الهجين في توفير قوة للسيارة تصل إلى 1001 حصان وعزم دوران 1062 نيوتن.متر.

وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا الخاص بعرض تفاصيل سيارة لامبورجيني ريفويلتو 2024 الجديدة والفريدة في التصنيع ضمن تصنيعات شركة لامبورجيني العالمية، كما ذكرنا سعر شراء السيارة من التوكيلات بالمملكة العربية السعودية.