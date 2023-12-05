القطع التريندي للموسم ده والقطع اللي خرجت من الموسم

كل موسم الموضة بتتغير وفي حاجات بتكمل معانا وحاجات بتخرج من الموسم ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على القطع التريندي للموسم ، والقطع اللي خرجت ومش مكملة معانا في الموسم ده.

القطع التريندي للموسم:

1- جينز برجل واسعة:

الجينز برجل واسعة من القطع الموضة للموسم ده ، ومناسب جدا مع الاحذية اللي بكعب عالي, البوت الطويل ، وممكن كمان تلبسيه مع السنيكرز.

2- الطبقة الاساسية:

مع الجاكيت انتي محتاجة طبقة اساسية تحته ، ومن الطبقات الاساسية التريندي للموسم ده هي اللي بتاخد شكل الجسم ، دوري على الستايلات اللي بتاخد شكل منحنيات الجسم وماتكونش ضيقة اوي او ماسكة زيادة عن اللزوم.

3- القميص بالزراير:

القميص بالزراير من القطع التريندي الموسم ده ، وهتلاقي تنوع كبير فيها ، من اول القميص العادي لحد القميص الاوفر سايز ، وهتلاقي الستايل اللي من غير لياقة ، والستايل القصير ، وبعضها برقبة متقسمة ، او بكم منفوخ ، وفي اللي وسطها متحدد ، وهتلاقيها كمان في ستايلات مخططة, سادة, مطبوعة, وطبعات وستايلات مختلطة ، يعني كل واحدة هتلاقي ذوقها اكيد.

4- سويتر صوف من غير اكمام:

واحدة من اتجاهات الموضة الموسم ده هي السويتر الصوف اللي من غير اكمام ، اللي ممكن تنسقيه في طبقات وتلبسي تحته قميص او تلبسي فوقيه جاكيت.

5- القباقيب والشوز بنعل خشب:

التريند ده مش جديد في الموسم ده ، ولكن مازال موجود بقوة لانه مناسب جدا لتنسيقه مع الجينز اللي رجله واسعة ، وكمان مناسب جدا مع الجيبة الجينز.

6- الحلقان السميكة:

لانه في الشتا بيكون صعب لبس الاساور بسبب الاكمام الطويلة والطبقات ، الحلقان السميكة هتكون هي المناسبة لموسم الشتا ، كمان السلاسل اللي نفس الستايل.

7- البنطلون القماش:

الحقيقة ان البنطلونات القماش المريحة طاغية على الجينز الموسم ده.

8- الشوز المدبب:

الشوز الفلات اللي بوزه يكون مدبب والشوز بالكعب الصغير الكيتن من الحاجات الموضة الموسم ده.

9- بوكسي بليزر:

واحدة من افضل القطع للموسم ده هو البليزر وخصوصا البوكسي بليزر ، من القطع اللي لازم تكون موجودة في دولابك لانك هتقدري تعملي بيه طبقات مختلفة ، وعشان تعملي لوك عصري نسقي البليزر مع الطبقة الاساسية اللي اتكلمنا عنها فوق ، وكملي اللوك مع بنطلون قماش او جينز.

10- الفساتين المضلعة:

الفساتين المضلعة من القطع الرائجة جدا الموسم ده ، وهتلاقي منها الفساتين الكات او بنص كم اللي ممكن تنسقي فوقيها جاكيت ، او الفساتين اللي بكم طويل.

11- الجيبة الجينز:

الجيبات الجينز الطويلة من القطع اللي كانت موضة من فترة طويلة ورجعت تاني موضة للموسم ده ، سواء بطول متوسط او ماكسي.

القطع اللي خرجت من الموسم:

1- الجينز الضيق اللي وسطه منخفض:

تقريبا ده الشكل الوحيد من الجينز اللي خرج من الموسم ده ، وبقينا نشوف بداله الجينز اللي رجله واسعة او الرجل المستقيمة.

2- ال Set الرياضية:

ال Set الرياضية من الحاجات اللي كانت موضة السنين اللي فاتت ، ولكن خرجت من الموسم ده.

3- طبعات الحيوانات:

طبعات الحيوانات تعتبر من الستايلات الكلاسيكية ، لكن لو انتي بتحبيهم اتأكدي انك تلبسيه بطريقة عصرية ، ولكن هي مش موضة في الوقت الحالي.

4- التونيك توب:

التونيك توب من القطع اللي كانت مسيطرة على الموضة من كام سنة فاتوا ، ولكن هي خرجت من موضة الموسم ده.

5- بوت رعاة البقر:

كمان من الحاجات اللي مش معانا الموسم ده.

6- القطع الجلد:

الجاكيت الجلد يعتبر قطعة كلاسيكية مش بتبطل ومعانا كل موسم ، ولكن السنين اللي فاتت كان في موضة الفساتين, القمصان, البنطلونات الجلد ، وده اللي مش معانا للموسم ده ، وده مش معناه انك ماتلبسيش القطع اللي بالفعل عندك في الدولاب من السنين اللي فاتت ولكن ماتشرتيش جديد.

7- الانفنيتي سكارف:

الانفنيتي سكارف من الحاجات اللي كانت موضة لفترة طويلة ، ولكن هي مش موضة الموسم ده ، والاجدد منها هو السكارف التقليدي المستطيل هو اللي معانا الموسم ده ، لو انتي متعودة تلبسي السكارف كاكسسوار مكمل للوك بتاعك اختاري السكارف المربع الكلاسيكي.

8- الكارديجان الطويل:

الكارديجان الطويل يعتبر مش من احدث صيحات الموضة في الوقت الحالي ، ولكن لو انتي بتحبيه البسيه مع قطع عصرية ، والستايل الاحدث واللي معانا هو الكارديجان القصير اللي بازرار او اللي بيتلبس فوق طبقة اساسية.

9- الشاكيت:

الشاكيت كمان من الحاجات اللي خرجت من الموسم ده ، والبديل الاحدث ليها هي البليزر, الجاكيت الجينز القصير.

اكيد في النهاية تقدري تلبسي مجموعة متنوعة من الستايلات ودمجها حسب ما تسمح بيه ميزانيتك ، ومش مطلوب منك تتوقفي عن لبس الحاجات اللي خرجت من الموسم الموجودة في القايمة دي ، وغالبا هتشوفيها لسه موجودة في المحلات من بواقي السنين اللي فاتت ، لكن بننصحك انك ماتشتريش منها تاني الموسم ده ، الا اذا كانت في حاجة معينة بتحدد ستايلك الشخصي بشكل فريد او مميز.

ازاي تجددي دولابك وتخليه على الموضة

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