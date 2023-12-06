البطن بشكل خاص تعتبر من اصعب المناطق اللي مش بنعرف نتخلص من الدهون فيها بسهولة ، والنهاردة في بنات حوا هنساعدك في المهمة ، وهنشارك معاكم تمارين ونظام غذائي لبطن مسطحة.
تمارين ونظام غذائي لبطن مسطحة:
افضل اطعمة لبطن مسطحة:
هنتعرف على افضل الاطعمة اللي تدخليها في نظامك الغذائي للحصول على بطن مسطحة.
1- اللوز.
2- الفاصوليا.
3- السبانخ.
4- الالبان.
5- الشوفان.
6- البيض.
7- الديك الرومي.
8- زبدة الفول السوداني.
9- زيت الزيتون.
10- الحبوب الكاملة.
11- التوت.
تمارين لبطن مسطحة:
اكتر تمارين فعالة للحصول على بطن مسطحة.
1- تمرين Jumping Jacks:
اعمليه لمدة 30 دقيقة.
2- تمرين High Kness:
اعمليه لمدة 20 دقيقة.
3- تمرين Squats:
اعمليه لمدة 30 دقيقة.
4- تمرين Leg Lifts:
اعمليه لمدة 20 دقيقة.
5- تمرين Jumping Jacks:
اعمليه لمدة 20 دقيقة.
6- تمرين High Kness:
اعمليه لمدة 30 دقيقة.
7- تمرين Crunches:
اعمليه لمدة 30 دقيقة.
8- تمرين Squats:
اعمليه لمدة 20 دقيقة.
9- تمرين Leg Lifts:
اعمليه لمدة 30 دقيقة.
10- تمرين Push-ups:
اعمليه لمدة 10 دقايق.
11- تمرين Plank:
اعمليه لمدة دقيقة واحدة.
تمرين بسيط للتخلص من ترهل البطن في 3 اسابيع بس
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمارين ونظام غذائي فعال للحصول على بطن مسطحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.