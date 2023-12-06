تمارين ونظام غذائي فعال للحصول على بطن مسطحة

البطن بشكل خاص تعتبر من اصعب المناطق اللي مش بنعرف نتخلص من الدهون فيها بسهولة ، والنهاردة في بنات حوا هنساعدك في المهمة ، وهنشارك معاكم تمارين ونظام غذائي لبطن مسطحة.

تمارين ونظام غذائي لبطن مسطحة:

افضل اطعمة لبطن مسطحة:

هنتعرف على افضل الاطعمة اللي تدخليها في نظامك الغذائي للحصول على بطن مسطحة.

1- اللوز.

2- الفاصوليا.

3- السبانخ.

4- الالبان.

5- الشوفان.

6- البيض.

7- الديك الرومي.

8- زبدة الفول السوداني.

9- زيت الزيتون.

10- الحبوب الكاملة.

11- التوت.

تمارين لبطن مسطحة:

اكتر تمارين فعالة للحصول على بطن مسطحة.

1- تمرين Jumping Jacks:

اعمليه لمدة 30 دقيقة.

2- تمرين High Kness:

اعمليه لمدة 20 دقيقة.

3- تمرين Squats:

اعمليه لمدة 30 دقيقة.

4- تمرين Leg Lifts:

اعمليه لمدة 20 دقيقة.

5- تمرين Jumping Jacks:

اعمليه لمدة 20 دقيقة.

6- تمرين High Kness:

اعمليه لمدة 30 دقيقة.

7- تمرين Crunches:

اعمليه لمدة 30 دقيقة.

8- تمرين Squats:

اعمليه لمدة 20 دقيقة.

9- تمرين Leg Lifts:

اعمليه لمدة 30 دقيقة.

10- تمرين Push-ups:

اعمليه لمدة 10 دقايق.

11- تمرين Plank:

اعمليه لمدة دقيقة واحدة.

تمرين بسيط للتخلص من ترهل البطن في 3 اسابيع بس

اطعمة لبطن مسطحةالتخلص من البطنتخسيس البطنتخسيس دهون البطنتمارين للبطنتمارين ونظام غذائي لبطن مسطحةنظام غذائي للبطن