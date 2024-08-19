انت الأن تتابع خبر 5 طرق طبيعية وفعالة لعلاج تساقط الشعر وملئ الفراغات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني كل امرأة من مشكلة تساقط الشعر وبغض النظر عن العوامل الوراثية يرجع السبب الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر إلى عدم الاهتمام الصحيح به بجانب سوء التغذية فضلاً عن استخدام منتجات تحتوي على مواد كيميائية مضرة تسبب تلف وتقصف للشعر، ونظرًا لرغبة كافة النساء في الحصول على شعر ناعم وصحي وغير قابل للتساقط فإننا قد جئنا إليكم اليوم ببعض الطرق الطبيعية التي من شأنها أن تحافظ على صحة الشعر وتمنع تساقطه.

تدليك الرأس بالزيوت الطبيعية

يعمل تدليك فروة الرأس بالزيوت الطبيعية المتمثلة في زيت جوز الهند أو زيت الزيتون على تحسين قوة وكثافة الشعر خصوصًا عند الانتظام على هذا الأمر مع اختيار نوع الزيت المناسب لشعرك والمناسب للمشكلة التي تعاني منها.

يمكن استخدام الشاي الأخضر لتدليك فروة الرأس فهو يعمل على تخليص الشعر من أي شوادر حرة تسبب ضعفه، بالإضافة إلى كونه يحفز الشعر عل النمو ويمنع التساقط.

استخدام الألوفيرا لتطويل وتكثيف الشعر

جل الألوفيرا الذي يتم استخراجه من نبتة الصبار يعرف بخصائصه العلاجية الرائعة ويدخل في إعداد الكثير من منتجات العناية بالشعر والجلد، وقد أثبتت الدراسات أن استخدام جل الصبار على الشعر يعمل على تكثيف الشعر وتقوية بصيلاته ويقلل من تساقطه.

عصير البصل لتطويل وتكثيف الشعر

يعرف البصل بغناه بالكبريت الذي يجعله مصدر مهم وأساسي في أغلب منتجات العناية بالشعر فهو من أهم عناصر النمو، ويعمل استخدام عصير البصل على الشعر على تقوية بصيلاته وتعزيز النمو مما يقلل من التساقط، فضلاً عن كونه مضاد جيد للبكتيريا فبالتالي يعمل على مقاومة أي أمراض بكتيرية تصيب فروة الرأس.

بذور الحلبة لتكثيف الشعر

يعتمد عدد كبير من الأفراد على بذور الحلبة لمنع تساقط الشعر ويرجع ذلك لما تحتويه على عناصر مغذية ومفيدة تعمل على تقوية الشعر وتعزيز نموه فضلاً عن معالجة جريبات الشعر التالفة، وتستخدم عن طريق نقعها ليوم كامل في الماء ثم طحنها ووضعها على الشعر.

عصير عنب الثعلب الهندي