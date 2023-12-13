يولد أصحاب برج السرطان في التاريخ الواقع بين 21 من شهر حزيران و22 من شهر تموز، ينتمي أصحاب هذا البرج إلى عنصر الماء، قد يواجه أصحاب هذا البرج صعوبة في تكوين الصداقات، وللتعرف على صفات برج السرطان في الصداقة، والأبراج الأكثر توافقاً مع برج السرطان تابع المقال الآتي.

في الصداقة قد لا يقبل برج السرطان دخول الأشخاص لحياته بسهولة، ولكنه بمجرد القبول بذلك فهو يصبح صديقاً رائعاً نظراً لصفاته الرائعة وحرصه الدائمة على خدمة ومساعدة أصدقائه، فيما يلي أهم صفات برج السرطان في الصداقة: [1]

مخلص لأصدقائه

يحرص برج السرطان على تقديم كامل الدعم والمساندة لأصدقائه المقربين ويتجنب إصدار الأحكام المباشرة والعشوائية عليهم في المواقف الحرجة. يسعى أصحاب هذا البرج جاهدين في بناء علاقات صداقة قوية مع الأشخاص الذين يحاربون بشدة لإنجاح هذه الصداقة.

منعزل

على الرغم من حب أصحاب برج السرطان لقضاء الوقت مع أصدقائهم إلى أنهم بحاجة إلى العزلة وقضاء الوقت بمفردهم في بعض الأحيان. يميل أصحاب هذا البرج إلى تجنب مشاركة حياته الخاصة مع الآخرين.

يحافظ على سرية وخصوصية أصدقائه

يحرص برج السرطان على الحفاظ على سرية وخصوصية أصدقائه وذلك بتجنب إعلام الآخرين عما يدور في حياة أصدقائهم الشخصية.

يواجه مشكلة في تكوين صداقات مع الآخرين

على الرغم من وفاء أصحاب برج السرطان لأصدقائهم إلى أن أصحاب هذا البرج يواجهون صعوبة في تكوين صداقات جديدة، إضافة إلى مواجهة أصحاب هذا البرج مشكلة في إعطاء أصدقائهم الحرية في التواجد مع أًصدقاء جديدين كذلك.

فيما يلي توضيح لدرجة توافق برج السرطان في الصداقة مع الأبراج الأخرى: [2]

برج السرطان والحمل في الصداقة

في بعض الأحيان قد تكون هذه العلاقة بمثابة التحدي، يمكن للتعامل مع هذه العلاقة بالشكل الصحيح أن يكون سبباً في نجاحها، على الرغم من اختلاف طبائعهما، إلا أن برج الحمل وبرج السرطان يمكن أن يكملوا بعضهما البعض بشكل جيد في الصداقة.

يمتلك الحمل الحماس والطاقة، بينما يمتلك السرطان الحس العميق والرعاية؛ يمكن لهذه الصفات المتناقضة أن تؤدي إلى توازن جميل في الصداقة.

برج السرطان والدلو في الصداقة

لا يوجد هناك الكثير من التوافق بينك وبين برج الدلو، مما يجعل هذه الصداقة مثيرة للاهتمام، يمكن الاعتماد على نقاط القوة لدى كل منكما للتعويض عن نقاط الضعف.

برج السرطان والجدي في الصداقة

برج الجدي هو النقيض الفلكي لك، ولكن لا يعني ذلك أنه لا يمكنك تكوين علاقة صداقة قوية معه، على عكس يمكنكما تكوين علاقة تكاملية طويلة الأمد مبنية على التفاهم إذ تطغى على علاقة الصداقة بين مواليد البرجين الصدق، والأمانة، وحفظ الأسرار، والوفاء للأصدقاء.

برج السرطان والقوس في الصداقة

يميل برج السرطان إلى الأصدقاء الأوفياء الذين يشاركونه في الأوقات الجيدة والسيئة، وهذه الصفة غائبة عن برج القوس. أنت تحب الروتين بينما يفضل القوس المغامرة. يمكن لتقبل اختلافات بعضكم البعض أن يساعدكم على إنجاح هذه العلاقة.

برج السرطان والعقرب في الصداقة

تعد العلاقة بين برجي السرطان والعقرب من العلاقات المرضية والممتعة نوعاً ما تقوم على التضحية والحب والمساندة حيث يشترك مواليد البرجين في مجموعة من الصفات الهامة من أبرزها الإخلاص والوفاء والرعاية.

برج السرطان والميزان في الصداقة

يتوافق أصحاب برجي السرطان والميزان بشكل جيد مع بعضهما البعض، ينطلق هذا الانسجام من حساسيتهما الشديدة وحبهما لمراعاة شعور الآخرين.

برج السرطان والعذراء في الصداقة

يقع برج العذراء من ضمن قائمة الأصدقاء المفضلين لبرج السرطان، بإمكانك الاعتماد عليه في أصعب المواقف. يتفهم صاحب برج العذراء اهتمام وحب برج السرطان ويقدره. غالباً ما يستمتع أصحاب البرجين في العلاقة التي تجمعهما.

برج السرطان والثور في الصداقة

يشكل برجا السرطان والثور مزيج صداقة رائع فكل منهما يكمل الآخر، يجتمع أصحاب البرجين بعلاقة قوية يتخللها الثقة والإخلاص وتقديم التنازلات لإنجاح هذه العلاقة قدر الإمكان.

برج السرطان والسرطان في الصداقة

لن تجد صديقاً أفضل من ذلك الذي ينتمي إلى برجك نفسه، تربط أصحاب الأبراج المتماثلة علاقة صداقة وحب لا مثيل لها. حافظ على هذه العلاقة قدر المستطاع.

يمتلك أصحاب برج السرطان مجموعة من الصفات التي تميزهم عن غيرهم نذكر فيما يلي أهمها: [3]

برج السرطان في الصداقة، يعد صاحب هذا البرج صديقاً وفي لن يتركك أبداً عند الحاجة إليه، سيحاول جاهداً على مساعدتك، كل ما يحتاجه أصحاب هذا البرج هو القليل من الحب والاهتمام لكسب صداقتهم.