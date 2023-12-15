الثنائي الأكثر حظاً بزواجهما وفقاً للأبراج

تلعب الأبراج دوراً توفيقياً عظيماً في الحب، بشكل قد يفوق ما تتخيلين. لكن ثمة برجين يملكان حظاً أوفر من غيرهما بهذه العلاقة الجميلة، وهما: الحوت والقوس.

أسباب عدة قد تقف وراء هذه العلاقة الناجحة بشكل خاص، والتي تكاد كثير من الأبراج تنسحب عليها، لكن لا بد من توفر صيغة لها: برج عاطفي ورومنسي ويجنح نحو الخيال والحب وبرج آخر يتسم بالحنان، لكن الحسم والأمور الواضحة أيضاً. لذا، بالوسع قول أن هذين البرجين أنموذج لقياس العلاقات الناجحة.

يميل أصحاب برج الحوت لكثير من الخيال، إلى حد قد يفسد فيه هذا الخيال كثير من ملامح الحياة الجدية. لذا، لا بد من قوة جذب وأخرى قوة رخي. وهذا ما يتحقق في كلا البرجين معاً.

في العادة، لا يصلح الحوت مع الحوت؛ ذلك أنهما سيدفعان بالعلاقة للجنون والنزق والعصبية، أو أن يدخلهما الخيال في مشاكل واقعية كثيرة، وفي الوقت نفسه لا يصلح لبرج الحوت شخصية شريك قاسية، بل ودودة ومحبة وحنونة ولا تخلو من الرومنسية، لكن الحزم في الوقت ذاته.

وفي المقابل، فإن القوس مع القوس قد يميلان للطابع الجدي بشكل مفرط، وقد لا يتفقان؛ إذ لن يتنازل طرف ما لخلق علاقة عاطفية ورومنسية. لذا، فإن القوس يحتاج برجاً يعيده لقواعده سالماً كلما أفرط في الحسم والجدية. يساعده على ذلك طابع الحنان الموجود داخله.