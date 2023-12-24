أبراج تحتفظ بروابط الصداقة إلى الأبد

تعد الصداقة واحدة من أهم الروابط التي تجمع الأشخاص مع بعضهم البعض، هناك بعض الأبراج تحتفظ بروابط الصداقة إلى الأبد أكثر من غيرها، ما هي هذه الأبراج؟ تابع المقال الآتي للتعرف على أبرز الأبراج تحتفظ بروابط الصداقة إلى الأبد.

تعتمد روابط الصداقة بين الناس على شخصيتهم ودرجة توافقهم معاً، إضافة إلى الشخصية يعتقد البعض أن الأبراج وصفات كل برج قد تلعب دوراً في توافق الأبراج مع بعضها، فيما يلي توضيح لبعض الأبراج التي تحتفظ بروابط الصداقة إلى الأبد: [1]

برج الحمل

يميل مولود برج الحمل إلى بذل المزيد من الطاقة لأجل أصدقائه، يتمتع أصحاب هذا البرج بنمط الحياة المزدحم وعلى الرغم من ازدحام جدول مواعيدهم إلا أنهم يجدون دائماً وقتاً لأصدقائهم. قد تلاحظ أن مولود برج الحمل محاط بعدد كبير من الأصدقاء نظراً لشخصيته الاجتماعية، ولكن هناك عدداً قليلاً منهم فقط من سيحتفظون بروابط الصداقة إلى الأبد.

برج الأسد

يتسم برج الأسد بشخصيته القوية والاجتماعية، دائماً ما يتطلع الناس إلى بناء علاقة صداقة مع مولود الأسد وذلك لما يتمتع بها أصحاب هذا من القدرة الكبيرة على العطاء والوفاء للأصدقاء.

برج الميزان

يعد الميزان واحد من الأبراج الأكثر اجتماعية، يميل الميزان إلى الاحتفاظ بروابط الصداقة مع مجموعة محددة من الأصدقاء إلى الأبد. يُظهر الميزان اهتمامًا كبيرًا بالعلاقات الاجتماعية ويبذل جهدًا للحفاظ على الصداقات من خلال التواصل والتفاعل الإيجابي. التوازن والوسطية، العدل والإنصاف هي أهم السمات التي يتمتع بها الميزان في الصداقة.

برج الثور

يتسم برج الثور بشخصيته المرحة وقدرته على تكوين روابط صداقة مثيرة للاهتمام، يحرص مولود الثور على أن تلبية أصدقائه بجميع الأوقات الصعبة، تأكد دائماً بأنه يمكنك الاعتماد على أصحاب هذا البرج، لن يتركوك مهما كانت الظروف صعبة.

برج الجوزاء

بمجرد تكوين علاقة صداقة مع مولود الجوزاء كن على ثقة بأنك ستحصل على صديق رائع إلى الأبد، يمتلك مولود الجوزاء قدرة عالية على الإنصات كما يحرص على قضاء وقت ممتع مع أصدقائه.

الآن، وبعد أن قمنا بتوضيح الأبراج التي تحتفظ بروابط الصداقة إلى الأبد لا بد لنا من ذكر الأبراج التي لا تعد الصداقة من أولى اهتماماتها وقد تتخلى عنك في أي لحظة، فيما يلي توضيح لهذه الأبراج: [1]

برج الجدي

يتسم برج الجدي بقرارته الحكمة وتفكيره ملياً قبل الدخول بأي علاقة مع أي شخص سواء كانت هذه العلاقة حب أو حتى صداقة. لن يهتم مولود الجدي بكثرة الأصدقاء حوله أو قلتهم، ولكن بمجرد العثور على ذلك الصديق سيقدم له الدعم والمساندة كما يفعل مع أي شخص في حياته.

برج السرطان

قد يكون برج السرطان للحظة الأولى مرحاً ومحباً للغاية ولكن عندما يتعلق الأمر بالثقة بشخص ما فإنه يتراجع ويفكر مراراً وتكراراً في ذلك. قد يكون مولود برج السرطان شخصاً ممتعاً لقضاء بعض الوقت معه ولكن ليس ذلك الصديق الحقيقي الذي ستتصل به عندما تحتاجه.

برج العذراء

لا يعد برج العذراء صديقاً سيئاً ولكنه ليس من النوع الذي يحتفظ بروابط الصداقة إلى الأبد، قد يرافق برج العذراء خلال فترة حياته مجموعة كبيرة من الأصدقاء قد تنتهي صداقته مع كل مجموعة بانتهاء المرحلة المرتبطة بها.

برج الدلو

في حال كنت تبحث عن روابط صداقة طوية الأمد تجنب التواصل مع مولود برج الدلو، في الصداقة قد يكون هذا البرج أنانياً بعض الشيء وقد يتخلى عنك كما يتخلى عن أي شخص في حياته، ناهيك عن قيامه بمعاملة أصدقائه ببرود وتجاهل.

برج العقرب

قد يكون للحظة الأولى برج العقرب واحد من أفضل الأصدقاء الذين يمكنك الحصول عليهم ولكن غالباً ما يكون لهذه الصداقة سبب ما وقد تنتهي بمجرد انتهاء هذا السبب.

برج الحوت

مولود برج الحوت لا يعرف معنى الصداقة، سيقوم بالاستغناء عنك بأول مطب في حياتكما، في حال كنت ترغب في استمرار العلاقة مع برج الحوت لا بد لك أن تنخضع لأوامره.

برج القوس

على الرغم من أنه صديق محبب لدى البعض إلا أن روابط الصداقة لدى مولود برج القوس لا تعني الكثير له فهو ينتقل من صديق إلى آخر دون أن يدرك أن ترك صديقك دون السؤال عنه سوف يحزنه.

الآن وبعد أن تحدثنا عن الأبراج التي تكون صداقات مع بعضها البعض إلى الأبد، قد تتسائل عن أبرز الأبراج التي تتوافق مع بعضها البعض في الصداقة، فيما يلي توضيح لنسبة توافق الأبراج مع بعضها البعض في الصداقة والعلاقات: [2]

البرج الرئيسي نسبة التوافق في الصداقة والعلاقات مع الأبراج برج الحمل يتوافق بنسبة 91% مع برج الأسد، و96% مع القوس، و90% مع الجوزاء برج الثور يتوافق بنسبة 90% مع برج العقرب، و94% مع السرطان، و94% مع الحوت برج الجوزاء يتوافق بنسبة 93% مع برج الميزان، و96% مع القوس، و94% مع الدلو برج السرطان يتوافق بنسبة 95% مع برج الثور، و90% مع السرطان، و96% مع الحوت برج الأسد يتوافق بنسبة 95% مع برج الحمل، و91% مع الميزان، و95% مع القوس برج العذراء يتوافق بنسبة 95% مع برج العقرب برج الميزان يتوافق بنسبة 90% مع برج الثور، و92% مع السرطان، و92% مع الجدي برج العقرب يتوافق بنسبة 93% مع برج الثور، و90% مع الميزان، و92% مع الجدي برج القوس يتوافق بنسبة 90% مع برج الأسد، و92% مع الميزان، و92% مع القوس برج الجدي يتوافق بنسبة 95% مع برج الحمل، و92% مع الميزان، و91% مع الجدي برج الدلو يتوافق بنسبة 95% مع برج الحمل، و90% مع الجوزاء، و91% مع الدلو

كانت هذه أهم المعلومات حول الأبراج التي تحتفظ بروابط الصداقة إلى الأبد ودرجة التوافق فيما بينها، تذكر دائماً أن جميع العلاقات الناجحة سواء كانت حب أو صداقة قد تحتاج إلى بعض التنازلات من كلا الطرفين حتى تنجح.

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