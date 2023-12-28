توقعات برج الميزان 2024 من ماغي فرح: عشق جديد وأرباح طائلة

كشفت ماغي فرح عن توقعات برج الميزان 2024 على جميع الأصعدة المهنية والصحية وكذلك العاطفية، حيث سيعيش أصحاب برج الميزان أجواء رومانسية وأحداث مشوقة في العام الجديد.

يعيش برج الميزان أجواء خاصة على الصعيد العاطفي يدخل في مغامرات جديدة، أما الصعيد المهني فينتظر مواليد برج الميزان الكثير من الأحداث التي ستشكل فارقاً مهماً في حياتهم المهنية، ولكن حذرت ماغي فرح مواليد برج الميزان من الإهمال في الصحة.

توقعات برج الميزان 2024 مهنياً

وعن التوقعات المهنية لبرج الميزان 2024 قالت ماغي فرح: "تتبدل أمور كثيرة في العام 2024 وتتميز أنت بطريقة مهمة بحثاً عن الاستقرار والسلام، تمر بفترات من الشكوك وإعادة النظر في بعض الاعتبارات. ينتقل جوبيتر في 26 مايو إلى برج الجوزاء حتى يجعل النصف الثاني من العام ممتازًا لك حيث يتعاون مع كواكب أخرى بطيئة وسريعة لمنحك فرص جيدة جدًا يواكب كوكب جوبيتر وهو كوكب الحظ دراساتك وأعمالك وتطلعاتك وأحلامك".

وأضافت: "وربما يخبئ لك سفر إلى الخارج يروق لك.. يخفف كوكب بلوتون الذي ترك برج الجدي لينتقل إلى الدلو من المتاعب ويعطيك إشارة لشيء جديد يحدث ويجذب إليك الأرباح المالية والمعنوية على السواء كما يشير بتغييرات في خططك ومشاريعك المالية فتحقق الأرباح بطريقة منظمة ومدروسة وتطلق أفكاراً مبتكرة ومفيدة لكسب الأرباح تكون الفرص كثيرة والنجاح أكيدًا في شركات ومؤسسات ومكاتب وبعض الأعمال الصناعية التجارية السياحية كما في مجالات ثقافية وفكرية وأدبية".

وتابعت: "تقبل على تغيير في فصل الربيع أو يحصل أمر يجعل أحد المشاريع تتبدل يمكن القول أنك ستبدأ حياة جديدة تبرز أكثر في شهر يوليو وحتى آخر يوم من العام 2024 وتتصاعد الحظوظ، ينتهي العام وأنت واثق جداً من نفسك وشديد العزيمة يتم في برجك عاملين؛ الخسوف في 25 مارس والكسوف في 2 أكتوبر وهذا يعني انطلاقة نحو عالم آخر أو تغييرات تحصل في حياتك يكون النصف الثاني من العام 2024 مليء بالإنجازات والمكاسب والمكافآت".

توقعات برج الميزان 2024 عاطفياً

أما على الصعيد العاطفي فجاءت توقعات ماغي فرح لبرج الميزان قائلة: "يسود جو من الرومانسية وتشعر في بعض الأحيان أنك لا تملك وقتا للعمل لأن أفكارك مركزة على الشأن العاطفي من الممكن أن تعرف لقاء غير منتظر مع شخص يهتف له قلبك أو ربما تعود إلى الوراء لملاقاة من كان حبيبا عزيزا في ماضيك.. تعرف سفرا مشوقا لديك عشق واتجاه جديد أمامك".

وأضافت: "إذا كان الربيع مسرحا للقاءات الجميلة فيتحدث الصيف عن تجديد وأحداث لا تنسى ربما تقع في الغرام أو تتعهد بارتباط أو توسع اتصالاتك ومعارفك في فصل الخريف تميل إلى أحد مواليد الجوزاء أو ترتبط معه بصداقة عميقة جداً يلعب أحد مواليد الدلو دورا في حياتك لا ينسى كما يكون لمواليد العقرب تأثير على بعض الخيارات في بعض فترات السنة ربما تجد في مواليد القوس تقارباً معك وتجاوباً مع أهوائك خاصة في الشهرين الأخيرين من العام 2024".

توقعات برج الميزان 2024 الصحية

وعلى صعيد الصحة قالت ماغي فرح في توقعاتها لعام 2024 لبرج الميزان: "تتمتع بصحة جيدة شرط الاهتمام بنظامك الغذائي وعدم الاستهتار بجهازك الهضمي كما ستحتاج إلى حمية غذائية وممارسة الرياضة قبل فصل الصيف لتنشيط العضلات ربما تجد علاجًا لمشكلة مزمنة على أثر تجربة تُقدم عليها يفيدك جدًا أن تكون قريباً من أماكن قريبة من الماء. بعض مواليد الميزان يغيرون مكان إقامتهم تجاوباً مع وضع صحي".

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