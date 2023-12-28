توقعات برج الجدي 2024 من ماغي فرح: عام الإبداع والوقوع في الحب

تعرفي معنا في السطور التالية على توقعات برج الجدي 2024 من ماغي فرح، وكيف ستعيش مواليد برج الجدي عامهم الجديد على جميع الأصعدة المهنية والعاطفية والصحية أيضاً.

كشفت ماغي فرح عن أن مواليد برج الجدي سيعيشون أجواء عاطفية جديدة، كما أنهم على موعد مع مشروعات مهنية ستغير حياتهم، أما على الصعيد الصحي فكانت توقعات خبيرة الفلك مبشرة للغاية.

توقعات برج الجدي 2024

وعن توقعات برج الجدي 2024 قالت ماغي فرح: "تطل على سنة مهمة تحمل التغييرات الجذرية والانقلابات في بعض نواحي حياتك.. تتحدث الأفلاك عن خيارات جديدة تقدم عليها وقرارات على أثر بعض المفاجآت خاصًة في أواخر شهري فبراير ويوليو. الحدث الأهم هو خروج كوكب بلوتون من برجك وانتقاله إلى الدلو أي منزل المال بالنسبة لك حتى يلقي الضوء على الاستثمارات والشؤون المالية ويحرك بعض المشاريع بصورة سريعة تستدعي التدخل التام من قبلك والتكيف مع بعض الظروف في أحيان كثيرة مع تشجيع الأفلاك وحظوظ ترافق خطواتك وفرص جيدة تتاح لك على مدى الأشهر المقبلة".

وأضافت: "كوكب ساتورن الموجود في منزلك الثالث حياتك الشخصية والمهنية وعلاقتك مع الأصدقاء والمحيط ويجعل تأثيرهم عليك كبيراً ويلعبون دوراً في دعمك أو إرشادك إلى الأفضل، يستقر جوبيتور في برج الثور حتى 25 مايو ويشير إلى نجاحات وأرباح وفرص مهنية ومالية ومع انتقاله إلى برج الجوزاء يركز على الوضعين الصحي والمهني ويتحدث عن شفاء أو تقدم في بعض الأوضاع الصحية كما عن فرص في العمل استثنائية تتوفر لك ابتداءً من فصل الربيع.. وتستثمر في مجالات تقنية وفي الشركات الحديثة والعقارات والميادين الزراعية والفنية".

وتابعت: "كذلك تبرع في مجال الصناعة وتحسن الترويج لأفكارك التي تدر عليك أرباحًا. المشاركة في أعمال جماعية توفر لك الطمأنينة والدعم. تحقق إنجازًا كبيراً غير متوقع وتستحق عليه التقدير والثناء. ربما تقود حملة أو تيار أو لجنة توحي بالثقة ومن غير المستبعد أن تستدعي لملء مركز شاغر أو تلعب دوراً في مجال عام إعلامي أو اقتصادي.. تعين في منصب وتتخذ قرارات مالية مهمة جداً بعض مواليد الجدي يباشرون في عمل جديد أو يستقلون في عملهم ويؤسسون لشركة أو لمهنة واعدة جدًا. من الممكن أيضاً أن تجد في أجواء الموسيقى والفن والسينما والإخراج والتمثيل مجالًا لكسب الأموال وتحقيق الأرباح".

واستكملت توقعات برج الجدي قائلة: "يشير كوكب بلوتون في برج الدلو إلى الأرباح في مجال العقارات والأبنية والمصارف والمؤسسات المالية على أنواعها.. يحصل بعض مواليد الجدي على إرث أو على عائدات على أثر قسمة أملاك ويكون للأبناء دور كبير في خياراتهم.. تتمتع بشعبية كبيرة وربما يسطع نجمك بين شهري أبريل ومايو وتحقق نجاحًا أو تطلب فكرة أو توجه بعض المتأثرين فيك نحو آفاق جديدة وتشاركهم في حماسة كبيرة".

توقعات برج الجدي 2024 العاطفية

وعن توقعات برج الجدي العاطفية لعام 2024 قالت ماغي فرح: "تسعد في لقاءات متنوعة وروابط تُولد وتؤدي إلى التزامات جديدة ويحمل شهر مايو آفاق حلوة ويشكل شهر يونيو مفترق طريق في حياتك الشخصية تلتقي مع توأم روحك إذا كنت وحيداً أو تعرف انعطافًا كبيراً ابتداء من هذا الوقت حتى شهر أغسطس كما يحمل لك الصيف العواطف والانفعالات الكثيرة ويشير إلى تغييرات إيجابية جدًا في حياتك".

وأضافت: "ربما تقبل على زواج بين فصل الربيع والصيف إذا كنت عازباً أو على عروض زواج ترضيك جداً خاصة إذا بدأت السنة مع لقاء.. لكن قد تبرز بعض الصعوبات بين شهري سبتمبر وأكتوبر.. يلعب أحد مواليد الثور أو الحوت دورًا في حياتك العاطفية وخاصًة في الأشهر الأولى. يكون لأحد مواليد الدلو تأثير عليك وربما ينتهي التفاهم بينكما بخلاف أو صدام. ربما تعيش حالة صراعية في الوقت نفسه مع أحد مواليد الحمل أما مولود الجدي فيشعرك بالأمان أو يوحي لك في الزواج وربما تلتقي مع أحد مواليد العذراء بقصة حب مميزة في فصل الصيف وبين شهري أغسطس وسبتمبر وربما تختلف مع أحد مواليد الميزان بعد حب عاصف جمعكما".

توقعات برج الجدي 2024 صحياً

وقالت ماغي فرح عن توقعاتها لبرج الجدي على المستوى الصحي: "يعتبر العام الجديد جيداً ويحمل لك علاجاً إذا كنت تعاني من داء وينقلك إلى فترة نقاهة وشفاء، تكون بحاجة إلى الهدوء والراحة ثم تشعر أن الضغوطات بدأت تزول، يجب عليك الانتباه للجهاز التنفسي وضرورة التخلص من السموم خاصًة بين شهري أكتوبر وديسمبر بسبب تراجع كوكب ماركور الذي يؤثر جدًا على صحتك".

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