توقعات برج الأسد 2024: غريب يتحول إلى حبيب وجني ثمار الأعوام الماضية

يعد برج الأسد من الأبراج المحظوظة للعام الجديد، تعرفي معنا على توقعات ماغي فرح لبرج الأسد 2024 على كل الأصعدة المهنية والاجتماعية والعاطفية وكذلك التوقعات الصحية.

كشفت ماغي فرح عن توقعات برج الأسد 2024 بالكثير من الأمور التي تطمئن أصحاب البرج، فسيكون عام 2024 عام تعويض لخسائر الأعوام الماضية، إلا أن تغيرات جذرية سيعيشها مواليد برج الأسد.

توقعات برج الأسد 2024 مهنياً

وقالت ماغي فرح: "يعدك هذا العام في التحسن في معرفتك ويحالفك الحظ في أي ميدان ترغب فيه تواجه بعض المعاكسات والتحديات بعزم وثقة في النفس ولن تهتم للانتقادات التي ستوجه إليك ولا المحاسبة التي ستخضع لها لأنك ستتخطى بإيجابية استثنائية وتقود مسيرتك بكل ثقة، تجلب لك الأفلاك تغييرات مهمة خلال هذه السنة وتفرض عليك تعديلًا في أدائك وأسلوبك وتزودك بحيوية ممتازة حتى تقوم في اتصالات مثمرة".

وأضافت: "ربما تواجه بعض العراقيل والجمود في بداية العام الجديد تتحرك بكل الاتجاهات وتبدأ بمشروع وتسافر وتستقطب الحظوظ وإذا شعرت ببعض الانكماش في الربيع تجد الحلول في الصيف ويحمل لك الحب والعلاجات المميزة كما النجاح في العمل ومسؤوليات جديدة تترشح لبعض المناصب والمراكز وتلفت الأنظار بحضورك وجاذبيتك وتتأثر بديناميكية مميزة وقدرة لتحقيق أمنية غالية على قلبك أو هدف استثنائي يطلقك إلى المقام الأول".

وتابعت: "تحقق مكاسب في عالم التجارة والبيع والعقارات والترويج والإعلام كما في كل مجال يتطلب علاقة وثيقة مع مجموعات كبيرة تغير اتجاهاتك وعملك خلال هذه السنة خاصة ابتداءً من شهر مايو عندما ينتقل كوكب جوبيتر إلى برج الجوزاء ويخلصك من بعض العقد. إذا شعرت بضغوطات في بداية العام ستعرف أن الحرية والتحرر ستطرأ ابتداءً من أواخر شهر مايو.. يحميك كوكب جوبيتر من أي مكروه ويجعلك تهتم بشؤون تربوية وثقافية وفلسفية ويوقظ في نفسك بعض الاهتمامات الجديدة ويوسع دائرة معارفك ويكون لك دور في مجال قضائي أو قانوني. تقدم مشروعاً وتتقدم بفكرة لإحداث تغييرات تخدم المجتمع. تطرأ أحداث تناسب ظروفك ولو أنها تتطلب منك التكيف مع بعض المتغيرات".

توقعات برج الأسد 2024 عاطفياً

وعن توقعات برج الأسد العاطفية قالت ماغي فرح: "تمتلئ شغفاً وتفيض حماسة إذا بدأت السنة مع حظوظ كبيرة لتشريع علاقة عاطفية تحقق الأحلام يعد فصل الصيف بلقاءات استثنائية ومغامرات وأجواء رومانسية واعدة على صعيد الحب الذي سيناديك طوال السنة. يكون فصل الخريف مسرحاً لجديد يطرأ أو لزواج بعد طول انتظار تمارس جاذبية قصوى تستقطب القلوب وتشعر مع قرب الربيع أنك بحاجة إلى غربلة علاقاتك وتبتعد عن بعض المعارف القدامى حتى تخوض مغامرات جديدة ربما تظهر عن طريق الصدفة".

وأضافت: "يتحول غريب إلى صديق أو حبيب في حياتك.. لا شك أنك تعقد علاقات وطيدة بين أواخر الصيف وأوائل الخريف. يكون لديك الكثير من الفرص أكثر من أي وقت مضى وفي مكان لم تتوقعه وتعيش حماسة. يلاحقك الحب يكون لديك تغيير في حياتك الاجتماعية. الكسوف الحاصل مع الخسوف يشير أحدهم إلى حالة فراق أو انفصال من المحتمل أن تعيشه.. تجتاحك رغبة في اعتراف مباشر بأمر أنت أخفيته في شهر أبريل على الأرجح أو في النصف الأول من شهر يونيو".

وتابعت: "يحمل لك النصف الثاني من شهر يوليو مفاجأة سارة وربما زواج حتى يتوج شهر سبتمبر حب كبير لك الفترة الأكثر زخماً في حياتك العاطفية تقع بين 18 أكتوبر و11 نوفمبر حيث تطلق سراح الماضي وتنسى جروحك القديمة وتمسح دمعتك وتتجه نحو آفاق راقية ومليئة بالوعود. تتحمس لأحد مواليد الميزان وتعيش مغامرة مع أحد مواليد القوس وتجمعك صداقة فكرية مع أحد مواليد الجوزاء".

برج الأسد 2024 صحياً

وعن توقعات برج الأسد الصحية قالت ماغي فرح: "تكون صحتك جيدة ومن الممكن أن تمر ببعض المتاعب في شهر فبراير ومارس وديسمبر. فترات قلق بين شهري يوليو وسبتمبر. من الضروري الاهتمام وحماية نفسك من ارتفاع الضغط كما يجب عليك ممارسة الرياضة".

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